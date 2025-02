Quin Xou Teatre presenta, a la Seu, l’espectacle ‘Ni cap ni peus’

Cartell anunciant l’espectacle de “Quin Xou Teatre”

La companyia urgellenca Quin Xou Teatre presenta aquest cap de setmana el seu nou muntatge: ‘Ni cap ni peus’. L’obra es podrà veure en tres representacions al Teatre de La Salle de la Seu d’Urgell: aquest divendres dia 21 a la nit (21.00 h), dissabte 22 al vespre (19.00 h) i diumenge 23, també a les 7 del vespre. Tene Campillo, membre de Quin Xou Teatre, ha explicat que aquesta nova proposta torna a apostar per l’humor i per a fer passar una bona estona als espectadors, amb la influències d’alguns dels artistes més apreciats per la companyia com són el conjunt Les Luthiers o el recordat Pepe Rubianes.

El títol fa referència a que són una compilació d’esquetxos “que no tenen res a veure l’un amb l’altre”, però que sí que tenen el comú denominador de ser escenes divertides i sovint hilarants. La base del guió són escenes de grups de teatre ben coneguts, tant nacionals com internacionals, però que s’han adaptat per a l’ocasió i que han preparat amb molta il·lusió al llarg dels darrers sis mesos.

Les entrades anticipades, al preu de 10 euros, es poden adquirir al Bar Dandy, Pastisseria Cadí, Cafeteria Coffee&More i Espai Ermengol. Aquest cap de setmana també es pot comprar l’entrada directament a taquilla abans de cada funció, per 12 euros. L’espectacle està pensat per a públic a partir dels 10 anys.

Com en d’altres propostes de Quin Xou Teatre, els beneficis de la recaptació es destinaran al Banc dels Aliments de la Seu d’Urgell. ‘Ni cap ni peus’ compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, La Salle La Seu, Pirene, la Germandat de Sant Sebastià, la Fundació Sant Hospital, Òptima i l’Escola Municipal de Música de la Seu.