Presenten el treball sobre l’evolució del Carnaval d’Encamp

L’autora, Laia Bautista, durant la presentació del seu treball (Comú d’Encamp)

La Biblioteca Comunal d’Encamp va acollir aquest dijous la presentació d’un treball d’investigació sobre l’evolució del Carnaval d’Encamp. L’estudi, efectuat per Laia Bautista Servat, analitza alguns dels elements claus de la festivitat encampadana des dels seus inicis fins a l’actualitat. L’acte va comptar amb l’autora i el conseller de Cultura, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, Joan Sans, que va felicitar Bautista pel seu treball i recerca efectuats. Entre els assistents també hi havia el cònsol menor, Xavi Fernàndez, i la ministra Conxita Marsol.

Sans va obrir l’acte fent una petita presentació i destacant que treballs com aquest “són importants per al Comú i per a Encamp, perquè és primordial fomentar la recerca de la història en l’àmbit del patrimoni tant material com immaterial i essencial per a entendre la nostra identitat cultural. També sobretot pel sentiment de pertinença de totes i tots els encampadans”.

D’altra banda, Bautista va agrair “a tots els qui m’han ajudat en aquesta recerca, he pogut entrevistar a molta gent i he conegut moltes anècdotes i històries sorprenents que m’han servit per al treball, però també com a coneixement personal”.

Durant la presentació, l’autora va mostrar antics suports visuals del Carnaval d’Encamp, com imatges, il·lustracions i programes des dels anys 70 del segle passat fins als temps actuals.

També va aprofundir sobre el paper de Rossend Marsol i Clúa, més conegut com l’Advocat dels Pobres o Sícoris, fent un repàs de la seva implicació en el Carnaval d’Encamp i de la seva arribada al Principat.

A més, en el treball es recull l’esforç del poble per a innovar i, alhora, mantenir certes tradicions, com la matança del porc, la farsa de l’Operació, la documentació del Cullerot, l’evolució del Sarau a les discomòbils o la creació de l’himne d’Encamp, entre d’altres.





Accèssit del premi Principat d’Andorra d’investigació històrica

Laia Bautista Servat va fer aquest treball de recerca, de més de 800 pàgines, pel seu treball de final de màster d’Estudis i Valorització dels Patrimonis Occità i Català, EVOCA, cursat a la Universitat de Tolosa Jean-Jaurès. A més, el treball va obtenir l’accèssit del premi Principat d’Andorra d’investigació històrica, atorgat pel Cercle de les Arts i de les Lletres i dotat pel Consell General en el marc de la Nit Literària del passat novembre de 2024.