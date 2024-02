Jordina Caminal, 47a al supergegant de Sarntal

Jordina Caminal al descens de Chatel. Foto d’arxiu: Nil Louna / Agence Zoom

Jordina Caminal ha tornat avui dijous a competir i ho ha fet a la Copa d’Europa de supergegant de Sarntal (Itàlia). L’andorrana s’ha quedat a menys d’un segon de puntuar en EC. L’esquiadora, que sortia amb el dorsal 60, ha estat avui 47a amb un temps d’1.16.02, a 3.26 de la guanyadora, la italiana Asja Zenere, que s’ha imposat amb 1.12.76. Avui el tall dels punts l’ha marcat la francesa Axelle Chevrier, 30a amb 1.15.16. És a dir, que avui Caminal ha acabat a 0.86 de poder puntuar a la Copa d’Europa. Caminal marcava el 57è temps al primer sector, el 54è al segon i millorava a l’últim amb el 35è crono.

Aquest divendres, 1 de març, es disputa un segon supergegant EC en aquesta mateixa estació, tot i que estarà condicionat tot pel temps, ja que la previsió és de neu a la zona per a aquesta nit.

Jordina Caminal, esquiadora: “He esquiat bé, estic contenta amb el meu esquí, però em fa molta ràbia perquè avui la pista s’ha transformat molt. Era molt diferent de les primeres a mi. He esquiat bé, però no avançava. Per una part estic contenta perquè he tornat a retrobar sensacions d’inici de temporada, però per altra em fa molta ràbia perquè les condicions no han estat les mateixes per a totes”.