Mario da Cruz tanca la temporada per culpa d’una encefalitis que el té a l’hospital

El rider andorrà, Mario da Cruz, recuperant-se a l’hospital (FAE)

Mario da Cruz tenia intenció de competir a la Copa del Món de Sierra Nevada, però no només no podrà fer-ho, sinó que finalment tanca la temporada en patir una sobtada encefalitis. L’andorrà es trobava a Granada quan va començar a trobar-se malament. Al final, el rider va tornar al Principat i com a resultat de les proves que se li van practicar, se li va detectar una encefalitis causada per una reacció autoimmune del cos.

Per aquesta raó, Da Cruz es troba ingressat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell en l’espera de la seva evolució i dels resultats de les diferents proves que se li estan realitzant. D’aquesta manera, l’andorrà dona per tancada la temporada.