Jordi Fàbrega presenta candidatura a les primàries de Junts en les eleccions del 14F

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha presentat aquest dilluns la seva candidatura per aspirar a formar part de les primeres posicions de la llista de Junts per Catalunya a la demarcació de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran en les eleccions del 14 de febrer. Fàbrega, que va ser un dels impulsors del nou partit i forma part de l’executiva nacional, ha decidit fer aquest pas per “defensar els interessos de la ciutadania de Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran” i ha afegit que “treballarà amb intensitat i rigor per contribuir a fer un país més cohesionat i pròsper, que superi la crisi i que guanyi la independència”. L’alcalde urgellenc va avançar la seva decisió a diversos afiliats de l’Alt Urgell en una reunió telemàtica celebrada diumenge al vespre, i en va rebre el suport unànime.

Fàbrega, de 48 anys, és metge pediatra de professió i alcalde de la Seu des del juny del 2019. Nascut a Lleida, amb arrels urgellenques i establert a la Seu d’Urgell des del 2009, creu que “tant des de la meva experiència professional com a metge, com per l’experiència política més recent com a alcalde urgellenc, puc i vull aportar feina, coneixement i il·lusió per defensar el territori i contribuir a fer un país més just, millor i lliure”.

El procés de primàries

Aquest dilluns és el primer dia per presentar candidatures a la segona urna de les primàries de Junts per Catalunya. En el cas de la demarcació de Lleida, el Pirineu i l’Aran, d’aquesta urna sortiran escollits els tres primers llocs de la llista. El termini de presentació de candidatures per aquesta terna finalitza el dijous 3 de desembre i la campanya de primàries es realitzarà del 7 al 13 de desembre. Les votacions es podran realitzar de divendres 11 de desembre fins al diumenge 13 de desembre. Els candidats i candidates escollits, formaran part de les tres primers posicions de la llista electoral de Junts per la demarcació de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran per a les eleccions del 14 de febrer.

El procés de primàries de Junts per Catalunya va tancar ahir la seva primera fase amb l’elecció de Laura Borràs com a candidata a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.