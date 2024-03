Jordana (DA): “L’Acord d’associació conserva allò que som i ens projecta per a continuar creixent”

Xavier Espot i Jordi Jordana (Demòcrates)

El Consell General ha celebrat aquest dijous una reunió informativa sobre l’Acord d’associació que Andorra ha negociat amb la Unió Europea. La sessió s’ha dividit en dues parts: la del matí, centrada en la intervenció del cap de Govern, Xavier Espot, explicant els detalls de l’acord, seguida per la intervenció dels presidents dels grups parlamentaris; i la de la tarda, en què les conselleres i consellers generals han preguntat al tomb de l’acord, implicacions i conseqüències que comportarà.

En el marc de les intervencions del matí i després d’escoltar Espot, el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, ha celebrat que la “llista d’oportunitats sigui molt més llarga que la dels inconvenients, sobretot tenint en compte les adaptacions que ha sabut negociar el Govern”. També ha refermat que l’acord negociat “conserva i manté allò que som i ens identifica i ens projecta en un entorn més ampli per a continuar creixent en benefici dels ciutadans del nostre país”.

Fins i tot, i adreçant-se als qui temen que l’acord fa perillar l’statu quo d’Andorra, Jordana ha defensat que “allò que més s’assembla a quedar-nos com estem és el sí a l’Acord d’associació”, perquè “la gran majoria de coses que val la pena conservar estan incorporades a l’Acord d’associació”. Ha posat l’exemple del control d’immigració, que en el cas dels residents a la UE, “continuarà regulat per un sistema de quotes: de treballadors, treballadors per compte propi, passius i temporers”. O el de les franquícies duaneres, que ja no penjaran d’un acord sectorial que es pot revisar cada sis mesos, sinó que “estaran integrades en un acord més ampli amb vocació de continuïtat”.

També la fiscalitat, que queda fora de l’Acord d’associació, “de forma que Andorra continuarà sent plenament sobirana per a fixar la seva imposició indirecta, el seu IGI”; o la situació en la qual queden els dos operadors nacionals, FEDA i Andorra Telecom. En el cas del primer, mantindrà el seu caràcter públic i la posició de domini del mercat, mentre que en el cas del segon, disposarà d’un període transitori de set anys per a adaptar-se a les regles de la competència.

Un altre punt que ha volgut destacar el president del Grup Demòcrata ha estat el del sector financer. El protocol negociat dona 15 anys a Andorra per a adoptar el cabal comunitari en la matèria i, per tant, dona “un període llarg a la nostra banca per a preparar-se per a la plena competència”. Així mateix, ha afegit, “garanteix que aquesta competència haurà de ser recíproca: la banca europea no podrà operar lliurement a Andorra fins que la banca andorrana no pugui operar lliurement a Europa”. Amb relació als professionals liberals, que podran operar al mercat únic europeu en igualtat de condicions, la transitòria pactada perquè s’adaptin a la competència és de tres anys. Aquí la feina s’haurà de centrar en dotar els col·legis professionals dels instruments de regulació i control, i establint unes normes que garanteixin una competència sana i la preservació d’un servei de qualitat en tots els sectors, ha manifestat Jordana.

Durant la tarda d’aquest dijous, i en el torn de preguntes al cap de Govern, diversos consellers del grup parlamentari Demòcrata han presentat qüestions vinculades a l’acord les quals, juntament amb les de la resta de consellers, han permès consolidar públicament certs aspectes com que la llengua pròpia quedarà reforçada (normativa i nomenclatures es traduiran al català); les prestacions socials contributives i no contributives podran mantenir la seva idiosincràsia actual; els nacionals no hauran de portar volants de desplaçament en cas que hagin d’accedir al sistema sanitari dels països de la UE; l’homologació no comportarà un impacte financer per al sistema sanitari andorrà; caldrà incorporar un màxim de 30 persones per a adaptar el cabal comunitari; s’incorporarà l’ambivalència tècnica de les normes dels productes; o es faran controls aleatoris d’antecedents penals als qui vinguin a treballar al país.

Espot, en les respostes donades, també ha volgut deixar clar i refermar que un no a l’Acord d’associació no és equivalent a mantenir l’statu quo. Ha posat l’exemple del sistema financer. “És inconcebible l’accés als mecanismes de liquiditat si no tenim prèviament l’Acord d’associació”, ha informat. Per això, si l’acord no prospera, es cau en el risc de patir una deslocalització del sector, ja que els bancs aniran als territoris on puguin tenir els elements que els permetin poder competir i progressar, ha plantejat.