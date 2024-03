Forné reivindica el paper del Servei Meteorològic Nacional en l’estudi del clima i l’acció climàtica

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné (SFG)

L’estudi del clima i, en conseqüència, del canvi climàtic és clau per a poder continuar impulsant accions per a adaptar-se als nous fenòmens que ja està provocant. És per aquest motiu que el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha reivindicat el paper i l’aportació del Servei Meteorològic Nacional en aquest camp.

Ha constatat que els avenços tecnològics, relacionats amb la millora del coneixement del planeta, l’atmosfera i els recursos hídrics ajuden a gestionar i entendre les sensibilitats climàtiques. Per això, les previsions meteorològiques i climàtiques són la base de la planificació per a assolir els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS). “Només aprofitant el coneixement científic i impulsant la cooperació i la innovació, assolirem el repte d’un món més segur i resilient per a les generacions futures”, ha destacat Forné.

El secretari d’Estat ho ha remarcat durant el discurs d’obertura de l’acte impulsat pel Servei Meteorològic Nacional al MW Museu de l’Electricitat de FEDA sota el lema ‘A primera línia de l’acció climàtica’ per a commemorar el Dia mundial de la meteorologia que tindrà lloc aquest proper dissabte, 23 de març. “El canvi climàtic és una amenaça real i innegable per a tot el planeta, per això les nostres polítiques tenen com a eix vertebrador la sostenibilitat i la reducció de gasos d’efecte hivernacle per a assolir la neutralitat de carboni l’any 2050”, ha ressaltat Forné. Per aquest motiu, ha emfatitzat que des del Govern es continuarà donant suport al servei i a l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC) perquè segueixi sent el punt d’unió entre la comunitat científica i l’acció climàtica que engloba el desenvolupament sostenible.

L’acte ha comptat amb la participació de la tècnica de l’OECC, Lucia Rivero, i la coordinadora de l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic, Eva Garcia, que han explicat la importància d’una visió transversal per a coordinar totes les accions entre tots els organismes del país i també amb els països fronterers per a poder assolir de forma exitosa els objectius marcats. Així mateix, també ha pres part de la trobada el director de FEDA, Albert Moles, qui ha aportat el camí que s’ha marcat la parapública per a avançar cap a la neutralitat de carboni. Finalment, ha tancat l’acte el director d’Energia i Transports, Carles Miquel.