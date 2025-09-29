Johana Maurel (candidata de Le Pen) guanya al Principat

Després de la destitució d’Stéphane Vojetta, les eleccions legislatives de la cinquena circumscripció francesa, que inclou Andorra, Mònaco, Portugal i Espanya, s’havien de repetir. La participació ha estat molt baixa, rondant el 17% del total del cens cridat a les urnes. Els resultats han coronat la macronista Nathalie Coggia i Martha Peciña, del partit d’esquerres França Insubmisa, com a les aspirants que han passat a la segona volta. Ho publica aquest dilluns AndorraDifusió.
A Andorra, amb un alt grau d’abstenció i només un 16% de participació, la més votada ha estat la representant de Marine Le Pen, Johana Maurel. Maurel va obtenir un de cada quatre vots emesos, el 26% del total de sufragis, mentre que Coggia, que ha quedat en segona posició, un 21%.
La segona volta serà el diumenge, 12 d’octubre i es triarà entre les dues candidates que han passat el tall.