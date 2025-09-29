Torres es reuneix amb la secretària general electa d’ONU Turisme per a explorar noves vies de col·laboració

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, juntament amb el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, participen en la 25a edició de la Cimera Mundial del Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC), que se celebra del 28 al 30 de setembre, a Roma. “Aquesta cimera és una oportunitat clau per a continuar projectant Andorra com a destinació competitiva i responsable, capaç de contribuir activament als reptes de futur que afronta el turisme internacional”, ha expressat Torres.
En el marc del desplaçament, el titular de Turisme s’ha reunit amb la secretària general electa d’ONU Turisme, Shaikha Al Nowais, per a alinear prioritats compartides i explorar noves vies de col·laboració entre Andorra i ONU Turisme.
El ministre ha aprofitat la trobada per a exposar els diferents projectes que està desenvolupant Andorra en matèria turística. Entre ells ha destacat l’aposta per la formació i l’eina de cooperació que es té amb l’UN Tourism Academy, amb seu al país. Així mateix, ha convidat la secretària a visitar el Principat i participar en el 13è Congrés mundial de turisme de neu, muntanya i benestar, que acollirà el Principat el març de l’any que ve.
Durant aquests dies, Torres també manté trobades bilaterals amb diversos homòlegs i representants institucionals d’altres països, amb l’objectiu de consolidar vincles de cooperació i posicionar Andorra com a referent en els debats sobre innovació, sostenibilitat i resiliència turística.
El WTTC integra més de 200 companyies líders de tot el món i representa prop del 10% del PIB global, consolidant-se com la trobada més influent de l’agenda turística internacional.