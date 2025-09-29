La delegació del Consell General a l’APCE participa en la sessió plenària de tardor

La delegació del Consell General participarà des d’aquest dilluns, 29 de setembre, i fins al divendres, 3 d’octubre, a la sessió plenària de tardor de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), que té lloc a Estrasburg. Per part del Consell General assisteix la presidenta de la delegació, Berna Coma, i els consellers generals Cerni Escalé i Meritxell Alcobé.
La sessió se centra en la situació dels periodistes a Gaza i la seva protecció, a més de la necessitat d’intensificar els esforços per a alliberar els periodistes ucraïnesos retinguts per la Federació de Rússia. L’Assemblea també preveu adoptar un dictamen respecte a la creació d’una comissió internacional de reclamacions per Ucraïna o la democràcia i l’Estat de dret a Turquia.
A l’ordre del dia també figuren altres debats sobre “Rússia: noves amenaces per a les democràcies europees” o “Moviments juvenils per la democràcia”. També es tractarà la intel·ligència artificial i la migració, les línies directrius enfocades a garantir el dret a l’allotjament o promoure la cobertura sanitària universal.
D’altra banda, aquest dimarts, i al marge de la sessió plenària de l’APCE, la delegació andorrana juntament amb el suport de l’AR+I, el Comitè d’Intel·ligència Artificial (CAI) del Consell d’Europa i la Representació Permanent d’Andorra al Consell d’Europa organitza una taula rodona titulada “Posar en pràctica la Convenció marc sobre la IA i la seva eina d’avaluació dels riscos i els impactes: els drets humans en acció”. Les intervencions aniran a càrrec de Berna Coma, presidenta de la delegació andorrana; Damien Cottier, president del Subcomitè d’Intel·ligència Artificial i Drets Humans de l’APCE; Mario Hernández, president del CAI, i Jordi Ascensi, membre de la Mesa i representant d’Andorra al CAI.