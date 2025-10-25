Joel Capdevila: “El Rally Andorra Històric serà el punt culminant d’una temporada molt completa”

Els dies 14 i 15 de novembre, la Comissió Esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) organitzarà la que serà 54a edició del Rally Andorra Històric, la prova automobilística nacional andorrana nascuda en 1970 i que, després d’una trajectòria de dècades, camina amb pas ferm en l’actual calendari de ral·lis del sud d’Europa. La cursa ja té gairebé definits tots els seus detalls. Les verificacions tècniques estan convocades per a la tarda del divendres, 14 de novembre, en l’aparcament Prada Casadet i la cerimònia de sortida tindrà lloc a les 19 hores d’aquell mateix dia, al Pont de la Rotonda d’Andorra la Vella.
El 54è Rally Andorra Històric es correrà el dissabte, 15 de novembre, entre les 9.30 i les 18.40 hores, amb una mitja part que es farà entre les 13.49 i les 15.24 hores. Totes les sortides i arribades del ral·li es faran en l’aparcament Prada Casadet. L’itinerari constarà de 8 trams cronometrats (4 d’ells diferents), amb un total de 70,54 km de velocitat/regularitat. El ral·li està reservat a 70 equips.
Joel Capdevila, responsable tècnic de la Comissió Esportiva de l’Automòbil Club d’Andorra, explica detalls del ral·li i de la pròpia temporada 2025, que ACA Club està a punt d’acabar.
Després de la novetat que ha significat el Campionat d’Andorra de Muntanya, ara s’acosta el Rally Andorra Històric. Joel, cal posar ara tots els esforços del club en aquesta prova, veritat?
Sí, es clar, encara que un ral·li comença a preparar-se a principi de temporada, quan elaborem el calendari amb totes les proves que tenim intenció de fer. Enguany varem voler apostar per fer un campionat de muntanya com feia molts anys no es veia a Andorra, i tancar l’activitat esportiva amb el ral·li. Diguem que el ral·li és el punt culminant de la nostra temporada. Estem convençuts que el calendari de 2025 ha estat una bona decisió, perquè a més hem mogut el ral·li cap a una època on pot guanyar una nova personalitat i, també, amb menys possibilitats de coincidir amb proves catalanes, que era el que fins ara passava.
Quina és la principal novetat a nivell reglamentari del ral·li de 2025?
El fet d’afegir una categoria, Velocitat Open, per a vehicles fabricats a partir de 2001, que permetrà que gent que tingui cotxes que no són admesos en els ral·lis d’històrics, ja que són massa moderns, a Andorra tinguin l’oportunitat de córrer en una categoria únicament pensada per a ells, amb classificacions i premis específics. Penso que en això som pioners encara que en el fons és una sortida lògica: aquest tipus de cotxes han de poder córrer i l’aficionat també ho agraeix.
Després d’una temporada important i amb èxit en el terreny de la muntanya, li toca ara aportar novetats esportives al ral·li?
Quan el 31 d’octubre fem públic l’itinerari es podrà veure que mantenim l’estructura de trams dels últims anys, excepte petits canvis. Hem cregut que enguany havíem de dedicar molts esforços al nou campionat d’Andorra de muntanya. Els canvis que afecten el Rally Andorra Històric tenim previst fer-los de cara al proper any, 2026.
Un ral·li no és una cursa de muntanya, els esforços organitzatius han de ser més importants, és així?
Com a organització serem unes 75 persones les que tirarem endavant el ral·li del 14 i 15 de novembre, distribuïdes entre comissaris i serveis de tota mena, que en són molts. Un ral·li com el nostre, amb quatre trams, es com fer quatre curses de muntanya el mateix dia i en això tenim la sort d’haver sabut formar un cos de comissaris important, que ens permet afrontar el ral·li con la prova culminant que demostra que la Comissió Esportiva de l’ACA pot organitzar qualsevol tipus de cursa automobilística.
Joel, per a acabar, fer el ral·li al novembre vol dir que les condiciones climàtiques seran diferents que les de setembre…
Sí, això és ben cert, ho seran, però no d’un caire hivernal pur. A meitat de novembre fa fred, però no creiem que ni la neu ni el gel facin acte de presència, per tant no estem parlant de l’antic Winter, sinó més aviat d’una cursa que serà diferent per a pilots i equips. També aconseguirem no interferir amb el turisme que vol gaudir de la muntanya, que pel setembre sol ser molt abundant a Andorra.
Els vehicles admesos en la categoria de Velocitat són els històrics de competició dividits en 10 classes i distribuïts segons la seva cilindrada i data de fabricació. En aquesta modalitat, i com a novetat, també es convoca la categoria Velocitat Open, amb una classificació específica fora de la general escratx, que es reserva per a cotxes més moderns, homologats per a ral·lis i construïts a partir de 2001. Quant als cotxes de Regularitat i Regularitat Sport hauran de ser històrics de sèrie o de competició, construïts i homologats fins al 31 de desembre de 2000.
Més informació i reglament del 54è Rally Andorra Històric: www.aca.ad.