Jocs en català: “Discos camaleó”

Joc recomanat a partir dels 8 anys

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Discos camaleó”.

Us presentem un dels jocs clàssics que “El Rei de la Màgia” fabrica des de fa cent anys! El mag introdueix dins uns sobre diferents discos de vinil i quan els treu van canviant de color! Un joc molt fàcil de realitzar, visual i molt bonic que, a més a més, permet diferents guions musicals. “Discos camaleó” és un joc d’habilitat recomanat a partir dels 8 anys.





Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística