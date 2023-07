Títol: Titanes

Durada: 60 minuts

Gènere: Fantasia, acció

Creació: Greg Berlanti, Akiva Goldsman, Geoff Johns

Intèrprets: Brenton Thwaites, Anna Diop, Ryan Potter

Temporades: 4 Capítols: 46

Plataforma: Netflix

Titanes (Titans) és el nou projecte de DC inspirat en els superherois de DC Còmics. Es tracta d’una reunió de personatges diferents dels còmics de DC que s’uneixen per a formar un grup de joves superherois.

L’antic company de Batman, Nightwing, es troba amb una sèrie de joves herois amb problemes que necessiten un mentor desesperadament per a tornar a encarrilar la vida. Quan Robin i Raven necessiten ajuda per a bregar amb un complot que amenaça de destruir el planeta, s’uneixen amb Starfire i Chico Bèstia, formant els Titans.

Els Titans es presenten com una Lliga de la Justícia Junior, en què a més dels esmentats, hi ha altres superherois com Kid Flash, Aqualad, Wonder Girl i Speedy. Els que pertanyen a aquesta nova Lliga aprendran a utilitzar i controlar els seus poders.

Akiva Goldsman (Una ment meravellosa) i Marc Haimes (The Last Word) són els encarregats d’adaptar la història del còmic, creat per Bob Haney i Bruno Premiani, a la televisió al mateix servei en streaming de DC.





Sensacine