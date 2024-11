Encamp: Les inscripcions per a l’escola de neu s’obriran a partir del 2 de desembre

Cartell anunciant l’obertura d’inscripcions per a l’escola de neu (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp obre a partir del pròxim dilluns, 2 de desembre, les inscripcions per a l’escola de neu comunal de la temporada 2024-2025, que tindrà lloc de l’11 de gener al 23 de març de 2025. Els residents a la parròquia podran fer les inscripcions a partir del 2 de desembre, a les 10 hores, tant per telèfon com de manera presencial al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, o bé al Centre Esportiu del Pas de la Casa.

Des del Comú d’Encamp s’informa que, en el cas dels no residents, les places s’obriran més endavant. Per als que no viuen a la parròquia, serà a partir del 9 de desembre i les inscripcions es faran de forma presencial a les recepcions dels centres esportius comunals.