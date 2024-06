Joan Vinyes Jr va celebrar el seu debut sobre asfalt al podi del Circuito de los Arcos

Joan Vinyes Jr i Joan Vinyes sènior amb l’alegria més que justificada (FotoEsport)

Els pilots de l’Equip Vinyes Dabad van estar a un pas d’aconseguir el ple de triomfs al segon meeting del Campionat d’Espanya de GT i Turismes (GT-CET) 2024, disputat al Circuito de los Arcos (Navarra), organitzat pels membres de V-Line Organització. El debutant a l’especialitat, Joan Vinyes Jr (Cupra TCR), va aconseguir guanyar a les dues curses disputades del CET, mentre que la dupla Joan Vinyes – Jaume Font (Porsche 992 GT3 CUP) van ser els més ràpids a la segona de les curses que van disputar els GT. A la primera, es van veure apartats del podi, quarta posició final, després del toc d’un rival que els va treure de la pista quan faltaven pocs minuts per a acabar aquesta cursa 1.

La previsió de pluja va generar molta intranquil·litat al pàdoc de los Arcos

Tot i que les temperatures, a la zona del Circuito de los Arcos, van superar de manera clara els 30 graus durant les jornades prèvies al meeting, la preocupació dels equips participants era el canvi radical de la climatologia previst per al diumenge (dia 9 ). Baixada important als termòmetres i sobretot la pluja que segons el previst cauria de manera generosa.

En el moment de la veritat, la situació no va ser tan greu. Les previsions es van complir, però es van avançar unes hores, en conseqüència només la primera cursa es va iniciar amb l’asfalt de la traçada seca i amb força zones humides. A mesura que va avançar la cursa la pista es va assecar, encara que les temperatures van baixar més de 10 graus, és a dir escalfar rodes, per exemple, va ser una mica més complicat.





Entrenaments: Vinyes-Font en la línia habitual

Així doncs, la jornada de dissabte (dia 8) es va disputar amb condicions climatològiques habituals de ple estiu. Vinyes-Font van seguir el guió establert als lliures de qualsevol meeting, és a dir, recordant els punts complicats de l’escenari, que tot estigués bé a la mecànica del Porsche, preparació de material a utilitzar a les curses…

Als cronometrats, tampoc hi va haver contratemps dignes de menció. Vinyes als primers 15’ de qualificació va ser l’únic pilot que va baixar de l’1’40”, en concret 1’39”935, i va aconseguir la pole-position per a la primera de les curses a disputar.

El seu company, Jaume Font, amb un crono de 1’39”932 a la segona mànega oficial, es va situar en el tercer lloc i en conseqüència també estaria situat en una excel·lent posició, segona línia, a la graella de sortida de la segona de les carreres.

En acabar els entrenaments, Vinyes es mostrava optimista de cara a la jornada següent: “De moment tot està sortint com havíem planejat. A la volta ràpida només ens ha superat, com era d’esperar, Borja Garcia, que ens treu més de 1” a la resta de competidors. Malgrat tot, les curses són una altra història i veurem si encertem en l’estratègia. Tenim un handicap superior al dels nostres rivals?”.





Vinyes Jr va fer una declaració d’intencions en el seu primer repte amb el crono

Era la primera vegada que Joan Vinyes Jr lluitava de tu a tu contra el crono en asfalt i el jove pilot andorrà es va mostrar molt efectiu. Als lliures va demostrar la seva progressió a cada volta seguint al peu de la lletra la informació rebuda prèviament al box.

Als oficials va seguir en la mateixa línia, a la primera mànega va marcar un millor crono de 1’51”300 situant-se en la segona posició entre els Turismes, mentre que en els segons 15’ de qualificació el seu registre va ser de 1’50”680 a escasses 2 dècimes de la pole. Cal recordar que, Vinyes Jr, en córrer en solitari, va disputar les dues mànegues qualificatives per a concretar la seva posició a les respectives graelles de sortida.

En opinió de Vinyes Jr, aquest primer dia de competició a los Arcos havia estat molt positiu. Aquest era el seu comentari: “M’he trobat molt còmode al Cupra en aquesta jornada d’entrenaments, a més crec que a la segona tanda de cronos hagués pogut rebaixar alguna dècima si no hagués trobat un rival que em va molestar en un parell de traçades en què va ser la meva bona volta. A veure que passa demà a la primera cursa, sobretot, si apareix la pluja”. Sens dubte, la seva preocupació estava en la possibilitat de competir a la seva primera carrera amb asfalt mullat.





Carrera 1: Vinyes Jr el millor entre els Turismes. Vinyes-Font a un sospir del podi

Per a la parella Vinyes-Font, la primera cursa va estar marcada per l’incident que es va produir a la recta final de la mateixa en què un rival li va donar un toc per darrere al Porsche 113, en aquells moments pilotat per Font, provocant la virolla que els va treure del podi final. Fins al moment de l’incident tot havia transcorregut amb normalitat amb el tàndem de Baporo Motorsport sempre en posicions de podi. Segons Vinyes: “Una llàstima, no ha estat el final que esperàvem, però així són les carreres”.

Per a Vinyes Jr aquesta primera carrera sobre asfalt de la seva trajectòria esportiva es va desenvolupar sobre asfalt sec, amb alguna zona humida sobretot a l’inici. El jove pilot andorrà es va mostrar molt segur a la pista i al final va defensar la primera posició amb la serenitat d’un veterà, davant els atacs dels que fins aquell moment havien estat els seus grans rivals, Cañizares-Menkes. “No hi ha dubte que ha estat un final intens, però tot ha sortit bé. Estic molt satisfet sobretot per com ha anat la cursa”. Era l’opinió d’un Vinyes Jr que feia la impressió que encara no es creia que havia guanyat.





Carrera 2: Doble triomf per als equips de Baporo Motorsport

En un desenvolupament de carrera molt semblant al de la disputada dues hores abans, Vinyes-Font van estar sempre entre els millors, però en aquesta ocasió en un final d’infart van aconseguir el triomf en un ajustat frec a frec en què els tres vehicles que van encapçalar la prova van creuar la línia d’arribada separada per menys de 10”.

Vinyes exultant pel triomf, podríem dir que pel doble triomf, comentava: “Aquesta vegada tot ens ha sortit bé. Ha estat un final molt intens, els pilots amb volta perduda eren un perill… Les diferències eren mínimes. Molt content per haver guanyat i per Joan que ha aconseguit repetir triomf en aquesta segona cursa”.

En aquest segon repte a los Arcos, Vinyes Jr va tenir una carrera més “tranquil·la”, sobretot a la fase final, en aquells instant havia superat de manera clara els seus rivals. Va aconseguir mantenir la concentració fins al final i se’n va anar del circuit havent protagonitzat un espectacular debut al Campionat d’Espanya de Turismes.

Un cop completada la cerimònia de lliurament de trofeus va mantenir la serenitat de què ha fet gala durant tot el cap de setmana. Aquesta era la seva valoració final: “No hi ha dubte que ha estat un cap de setmana intens que es va iniciar amb moltes incògnites a resoldre i que tot ha sortit, potser, millor del que s’esperava. Soc conscient que em queda molt per a aprendre i intentaré fer-ho. Tinc al meu voltant una ajuda immillorable”.

El GT-CET tindrà continuïtat a mitjans del proper mes de juliol (dia 13 i 14) a les instal·lacions de Motorland (Alcanyís). La calor estarà, de ben segur, entre els protagonistes i serà l’enemic atípic a batre pels equips.