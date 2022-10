Joan Vinyes – Jordi Mercader es jugaran el títol europeu (ERCOpen) en la prova del RACC

El pròxim cap de setmana (dies 21 i 22), Joan Vinyes-Jordi Mercader al volant del Suzuki Swift R4lly S, estaran entre els participants del 57 Ral·li RACC Catalunya – Costa Daurada, amb l’objectiu d’acumular els punts necessaris per a proclamar-se campions de la categoria ERCOpen.

El Ral·li Catalunya tornarà a ser vàlid per al Campionat d’Europa de l’especialitat 31 anys després (1990) i per primera vegada coincidiran en el mateix parc d’assistència els equips que estan immersos en la lluita dels dos certàmens de referència en el món dels ral·lis, el WRC i l’ERC.

La localitat tarragonina de Salou serà, un any més, el nucli central del Ral·li RACC

La localitat turística de la costa mediterrània, en concret una part de les instal·lacions de PortAventura World, acollirà la logística dels equips que a partir del passat diumenge (dia 16) es van anar situant en els llocs previstos pels organitzadors. També repetirà com a centre de les diverses parts administratives del ral·li, el Centre de Convencions de l’esmentat parc temàtic.

Els pilots inscrits en tots dos campionats i en les diverses Copes Monomarca que disputaran la prova, podran iniciar el dimecres (dia 19) entre les 8.30 i 19.00 hores, les 2 passades de reconeixement per cadascuna de les especials. Entre les 8.00 i 12.30 hores de la jornada següent (dijous 20), podran continuar, en cas que ho considerin oportú, per les cronometrades: Querol-les Pobles i el Montmell.

Les 14.00 hores del dijous (dia 20), serà el moment en què els pilots de l’Equip Suzuki Ibèrica se situaran a l’habitacle dels seus respectius Suzuki Swift R4lly S, per a fer l’últim test en les seves mecàniques (shakedown), al Coll de la Teixeta (4,21 km), abans d’iniciar el ral·li.

El Parc d’Assistència de PortAventura i el Passeig Marítim de Salou, on hi haurà el podi per a celebrar les diferents cerimònies del ral·li, el parc tancat de totes les categories i l’espectacle especial que, els inscrits a l’ERC, no correran al final de la segona etapa, seran les ubicacions a les quals es donaran cita els aficionats que com de costum acomiadaran la temporada internacional del món dels ral·lis en ple centre de Salou.

El Montmell (24,18 km) i les Garrigues Altes (22,64 km), màximes dificultats del recorregut

Les especials de la primera etapa discorren per carreteres de les províncies de Lleida i Tarragona, concretament les especials que configuren aquest bucle inicial són: els Omells-Maldà (11,05 km), Serra de la Llena (11,79 km), les Garrigues Altes (22,64 km) i Riba-roja (13,98 km). Els equips participants les hauran de superar en dues ocasions cadascuna abans d’entrar la seva mecànica al parc tancat de final de la jornada a PortAventura.

Les cronometrades de la segona etapa: Savallà (13,93 km), Querol-les Pobles (20,19 km) i el Montmell (24,18,34) també s’hauran de superar dues vegades cadascuna abans d’arribar al podi final.



En total el recorregut que hauran de superar els participants serà de 1.067,32 km, dels quals 235,52 km, seran cronometrats, repartits en 14 especials (7 diferents).

Vinyes-Mercader iniciaran la seva participació en el 57 Ral·li Catalunya -Costa Daurada, amb l’opció d’aconseguir un títol europeu. En opinió del pilot del tàndem de Suzuki : “Vam començar el 2022 amb aquest objectiu en ment, hem disputat bona part de l’europeu amb l’esforç que això exigeix tant per a la marca com per a l’equip. És evident doncs que seria la millor manera de finalitzar la temporada guanyant el títol, pel qual s’ha dedicat tot l’esforç. Sens dubte per a nosaltres no quedarà, lluitarem fins al final “.

En la prova de Salou, Vinyes és conscient que la prioritat és acabar el ral·li: “Sempre que surts a una competició vols guanyar, però a vegades, com en aquesta ocasió, amb entrar el Swift al parc tancat final hauríem complert amb el principal objectiu de la temporada.”

El 57 Ral·li Catalunya – Costa Daurada, per als inscrits en l’ERC, començarà el divendres (dia 21) a la 9.20 hores, des del Parc d’Assistència de PortAventura.

Classificació provisional de l’ERCOpen

1. Joan VInyes, 132 puntos, 2. Alberto Monarri, 120 p., 3. Martins Seks, 60 p.