Espot exposa el calendari per a donar resposta a les demandes de la gent gran durant la Festa Magna

El cap de Govern, Xavier Espot, i els ministres d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i de Salut, Albert Font, han participat aquest dimarts en la celebració de la Festa Magna, diada de la gent gran. S’ha celebrat al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp després d’una aturada per la pandèmia i en presència de 460 persones.

En aquest sentit, tant el cap de Govern com la ministra Pallarés han coincidit a posar en relleu les accions que ha pres l’Executiu per a millorar el nivell de vida de la gent gran. Xavier Espot els ha anunciat que tres de les grans reivindicacions del col·lectiu veuran la llum pròximament.

Així, Espot ha avançat que la figura del tercer pagador per als majors de 65 anys ja s’està desplegant i que, l’estiu de l’any vinent, inclourà també els actes i medicaments farmacèutics. També s’ha referit a la podologia i a l’opció d’ampliar els serveis relacionats amb aquesta pràctica. En aquest cas, el cap de Govern ha destacat que ja s’ha parlat tant amb la CASS com amb el Col·legi de Podòlegs per tal que “en els propers mesos es pugui implementar un servei de podologia als Centres d’Atenció Primària i a les cases pairals de totes les parròquies”.

En tercer lloc, Espot també ha respost a la demanda del president de la Federació de la gent gran, Fèlix Zapatero, per a fer més prevenció de malalties com el càncer de còlon, recte o pròstata: “farem més campanyes, i més intenses, en aquest sentit”.

Per la seva part, la ministra ha destacat el treball conjunt que es fa des d’Afers Socials, Joventut i Igualtat tant amb els comuns com amb les cases pairals per tal de millorar les condicions de vida de la gent gran i adaptar-se a les seves necessitats. Concretament, ha ressaltat l’increment dels recursos destinats a l’atenció domiciliària i també a l’atenció residencial.

Finalment, tant el cap de Govern com la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat han destacat l’important paper de la gent gran i la necessitat que els padrins continuïn actius i implicats en la societat: “estar jubilat i haver acabat la vida laboral o professional no significa estar inactiu o deixar d’ocupar-se o no interessar-se per les coses que passen, ben al contrari”.

La Festa Magna s’ha dut a terme al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i prèviament s’ha celebrat una missa al Santuari Basílica de Nostra Senyora de Meritxell.