Joan Vinyes: ”Hem gaudit del RallyShow de Madrid 2021, aquest era l’objectiu principal”

Amb la disputa del RallyShow de Madrid 2021, en el Circuit del Jarama-RACE, es va donar per finalitzat el supercampionat d’Espanya de Ral·lis (SCER). En la prova, amb una estructura molt diferent de l’habitual d’un ral·li, tenien l’obligació de participar els pilots que volguessin mantenir la posició en la classificació provisional del SCER i a més es podien inscriure els equips i pilots sense estar inscrits a l’esmentat supercampionat.

Aquest va ser el cas de l’equip Suzuki Ibèrica Motorsport, que va prendre la decisió d’acomiadar la seva temporada particular en l’escenari madrileny. Així doncs, Javier Pardo i Joan Vinyes, en aquesta ocasió canviant de copilot en cada sortida a la pista, van pilotar per última vegada els seus respectius Swift R4lly R, en una temporada, en la qual cal destacar, el seu debut en un campionat europeu (ERC2).

En la competició Escratx , Vinyes mancat de feeling amb el traçat, a l’inici

En la disputa del traçat sentit nord (2 voltes), Vinyes, amb Jordi Mercader al seu costat, no va estar massa encertat, així ho comentava: “Les zones dels “zeros” no m’han sortit com esperava”. Amb tot ha aconseguit situar-se en la 7a, posició, només superat pels vehicles de la categoria Rally2 (R5).

En la disputa de la segona escratx, traçat sentit sud (1 volta), es va trobar més còmode amb el traçat encara que superar als R5 en un recorregut tan curt (1,1 km) era pràcticament una missió impossible.

En els vuitens de final, primera eliminatòria disputada, va sortir amb Juan Lopez Frade (màxim responsable de Suzuki Ibèrica) en el backet de la dreta i van ser superats pel potent Hyundai i20 pilotat per Surhayen Pernia.

Quedar eliminat lluitant contra un R5, era una de les possibilitats lògiques del guió, malgrat tot a Joan, competitiu com sempre, li hagués agradat allargar una mica més la seva participació en el RallyShow de Madrid. Una vegada finalitzat l’esdeveniment, aquestes eren les seves paraules: “Quan vam arribar a Madrid no sabíem exactament com distribuirien les categories, quan ens van comentar que a l’ésser els dos Suzuki els únics inscrits de la Rally2 Kit, ens inclourien en la categoria superior, doncs … De tota manera vam venir amb l’objectiu principal de passar-lo bé i això ho hem aconseguit. És cert que ha estat una jornada de competició, però la veritat és que distesa i de bon rotllo entris tots. Per a acabar un any en què sempre hem anat al límit, aquest final s’agraeix.”

Una vegada finalitzada la present temporada, la majoria de pilots i equips comencen a pensar en el 2022. Cobrir el pressupost necessari per a començar l’any vinent amb bones sensacions passa a ser un objectiu, potser, més complicat que el de la mateixa competició.