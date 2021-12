Estadística preveu que el PIB creixi un 7,8% l’any que ve

El departament d’Estadística ha publicat aquest dilluns les previsions macroeconòmiques per al període 2021-2026, unes dades que tal com manifesten depenen de diversos factors entre els quals cal tenir molt present els de la pandèmia.

D’aquesta manera, es posa en relleu que el PIB nominal per al 2021 experimentarà una variació interanual del 7,5%; del 7,8% per al 2022; del 4,4% el 2023 i per al 2024, 2025 i 2026 se situarà per sota del 4%, concretament serà del 3,8%; 3,2% i 3,1%. Pel que fa al PIB real, segons els càlculs d’Estadística, aquest any la variació se situarà en el 5,9%; en el 6,3% l’any que ve; en el 2,9% el 2023 i per als anys 2024, 2025 i 2026 serà del 2,1%; 1,5% i 1,5%.

Pel que fa al valor afegit brut (VAB) aquest any 2021 s’ha de situar en una variació del 7,1% nominal i el 5,5% real. Per al 2022 les dades se situen en el 7,4% nominal i el 5,8% real. Ja el 2023 s’ha de situar per sota d’aquests barems i ha de ser del 4,3% nominal i del 2,8% real. El 2024 el nominal se situarà en el 3,7% i el real en 2%, segons les previsions, i el 2025 i el 2026 ha de marcar uns registres del 3,2% nominal i l’1,5% real i del 3,1% nominal i l’1,5% real, respectivament.

També es faciliten dades sobre la massa salarial i el nombre d’assalariats. En aquest apartat cal destacar que la massa salarial creixerà un 7,2% i la xifra d’assalariats un 2,6% aquest any. L’any que ve la massa salarial encara s’incrementarà més amb un 7,4% mentre que la xifra d’assalariats seguirà en el 2,6%. El 2023 la variació interanual serà del 4,7% i la xifra d’assalariats de l’1,4%. El 2024 la massa salarial creixerà un 4,2% i els assalariats un 1,1%; el 2025 un 3,8% i un 0,8%, respectivament i el 2026 un 3,7% i un 0,8%.

Pel que fa al comerç internacional de béns, cal destacar que en les importacions aquest any es preveu un increment del 0,1% i en les exportacions una caiguda del 4%. Ja l’any que ve les previsions assenyalen un increment del 2,9% en importacions i un 6,8% en exportacions. Entre els anys 2023 i 2026 també es preveuen xifres positives. Així, en les importacions els creixements han de ser del 2%, 1,6%, 1,2% i 1,1% en els diferents anys, mentre que les exportacions s’han de situar en el 5,6%, el 4,4%, el 3,1% i el 3,1%, respectivament.

Pel que fa a l’IPC, els càlculs del departament d’Estadística posen en relleu que aquest 2021 s’ha de tancar amb un 1,8%. L’any que ve ha de ser de l’1,9%; i el 2023 de l’1,7%, la mateixa xifra que el 2024, el 2025 i el 2026.