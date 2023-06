Joan Vinyes competirà al “temple” de Hochenheim

Joan Vinyes competint al circuit de Hochenheim amb el seu Porsche (FotoEsport)

El pròxim cap de setmana (dies 9, 10 i 11), Joan Vinyes es tornarà a situar al volant del seu Porsche 911 Carrera Cup, per a disputar el segon meeting del Trofeu Benelux de la marca de Stuttgart, que es correrà en un dels traçats de més solera de l’automobilisme europeu. Es tracta del circuit de Hochenheim.

Vinyes té grats records del traçat alemany. Fa uns sis mesos, en la seva primera visita a la pista alemanya, va aconseguir un doble podi en la categoria AM, a l’edició 2022 del mateix trofeu. Repetir o fins i tot millorar serà l’objectiu, en aquesta ocasió, competint en la categoria PRO-AM.



A part de l’excel·lent resultat, el pilot andorrà té al cap altres detalls del traçat de Hockenheim: “Sens dubte, tinc molt present que és un circuit molt complicat quan es tracta de superar a un rival. És un dels traçats, que l’aparença no deixa entreveure la dificultat que amaga una vegada posats en matèria”.





A Hockenheim es recupera el timing horari de cap de setmana (de divendres a diumenge)

L’únic meeting de la present edició de la Porsche Carrera Cup Benelux (PCCB) que es disputarà en territori alemany, s’iniciarà amb les dues mànegues (40’ cadascuna) d’entrenaments lliures que es disputaran el divendres (dia 9) a partir de les 9 hores la primera, mentre que la segona començarà a les 11.50 hores.

En el circuit alemany, els cronos es posaran en marxa de manera oficial aquest mateix divendres, a partir de les 16.30 hores, amb la disputa de la mànega d’entrenaments oficials (35’), que decidirà la composició de les graelles de sortida de les carreres a disputar.

El dissabte (dia 10) a les 10.10 hores es donarà la sortida a la primera de les dues carreres programades a 30’ + 1 volta.

El diumenge (dia 11), a partir de les 10.50 hores, es correrà la segona carrera que posarà el punt final al segon meeting de la temporada de la Porsche Carrera Cup Benelux.





Situar-se en posicions de podi de la provisional del PCCB, “deures” per a Vinyes a Hockenheinm

El pilot de Baporo Motorsport va deixar el circuit d’Spa, una vegada disputada la primera cita del PCCB 2023 en la quarta posició de la categoria PRO-AM, amb un total de 29 punts, després de completar la seva actuació en el circuit belga amb una tercera i quarta posició en les respectives carreres disputades.

A Spa, el denominador comú va ser la igualtat entre tots els pilots de la categoria, tan sols el pilot britànic Ryan Ratcliffe va aconseguir repetir en el podi belga. Vinyes no espera grans canvis en aquest sentit: “A priori, és de suposar que les diferències mínimes es repetiran, amb l’agreujant que presenta Hockenheim per a millorar posicions en carrera. No serà fàcil…, encara que les lluites que es formaran en carrera poden ser “divertides” tant per als aficionats com per als que competim”.





Classificació provisional de la Porsche Carrera Cup Benelux 2023

1. Ryan Ratcliffe, 42 punts, 2. Ex-aequo Aaron Mason y Sacha Norden, 34 p., 3. Didier Glorieux, 30 p., 4. Joan Vinyes, 29 p., 5. Jaime Font, 22 p.

Així doncs, aquest divendres, Joan Vinyes, lluitarà contra el crono. En les dues carreres la confrontació serà directa amb els rivals.