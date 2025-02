Joan Verdú entrena a Saalbach i Reiteralm abans de la Copa del Món de Kranjska Gora

L’esquiador andorrà, Joan Verdú (AndorraDifusió)

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, es troba preparant la pròxima Copa del Món, que es disputarà a l’estació eslovena de Kranjska Gora aquest proper dissabte, dia 1 de març. El corredor andorrà és a Saalbach (Àustria), on ha fet un dia d’entrenament, i ara es traslladarà a Reiteralm per altres dos dies abans de la cursa.

Joan Verdú va arribar a Saalbach per a entrenar un dia a la pista de cursa dels passats Campionats del Món. La idea de l’equip era aprofitar que la pista estava preparada i en condicions, a més de tenir una llargada important de cara a la preparació de la cursa eslovena.

Avui dimecres l’andorrà descansava, per a tenir dues sessions més dijous i divendres. Però, l’equip es traslladarà a Reiteralm, on dijous entrenarà i divendres farà el warm up previ a la cursa. Aquell mateix dia, hi haurà trasllat a Kranjska Gora per a estar, el dissabte, a la porta de sortida.

La cursa de dissabte tindrà la primera mànega a les 9:30h, mentre que la segona serà a les 12:30h.