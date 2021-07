Joan Pau Miquel denuncia que no estigui processat l’empresari Pallardó en la causa primera de BPA

Joan Pau Miquel ha demanat per què l’empresari valencià Rafael Pallardó no ha estat jutjat també a la causa primera de BPA.

Ho ha fet durant la quinzena sessió de la vista oral d’aquest afer que va començar fa un any i que hauria de durar almenys fins desembre.

Segons l’exconseller delegat, s’acusa una vintena d’exgestors de blanqueig de capitals de la màfia xinesa de Gao Ping, un grup criminal que operava a Espanya però l’intermediari, Pallardó, no està inclòs. Per Miquel això no té gaire sentit.