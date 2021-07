La Generalitat demana al TSJC que avali un toc de queda nocturn en 158 municipis, la Seu entre ells

El Govern català ha decidit decretar un confinament nocturn entre la una de la matinada i les sis del matí en 158 municipis, entre els quals hi ha la Seu d’Urgell. Segons ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una declaració institucional, volen que el toc de queda s’apliqui des d’aquest cap de setmana i durant set dies prorrogables. Per això, el Govern ja ha iniciat els tràmits per obtenir l’autorització del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Aragonès ha dit que la mesura afecta els municipis de més de 5.000 habitants amb una incidència acumulada igual o superior als 400 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants en els darrers set dies o bé aquells rodejats per altres municipis amb aquests índexs. El compromís, ha dit, és de revertir la mesura “tan aviat com la pandèmia ho permeti”.