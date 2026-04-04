Joan Aracil, 20è a l’última cita de l’FWT Challenger, acaba 24è a la general

Joan Aracil ha disputat aquest dissabte la sisena i última prova de l’FWT Challenger, Le Sauze South Line Series Challenger de França, en la qual ha finalitzat 20è. Aquesta competició tanca el circuit d’aquesta temporada, que deixa a l’andorrà 24è en la classificació general i que, per tant, la temporada vinent competirà al Freeride World Tour Qualifier.
L’andorrà ha estat 20è sumant 745 punts avui, en una cita en què, segons ha explicat Dani Fornell, el seu entrenador, “no ha anat bé”. “Tot i que ha escollit una línia conservadora, en una roca bastant estàndard, que tothom feia, li ha faltat una mica de rotació en el truc i tampoc ha acompanyat la neu, ja molt primavera, amb la qual cosa li ha fallat a la sortida i la rotació no ha estat tan potent com hagués volgut”, ha explicat Fornell, que ha informat que en la recepció “s’ha quedat un pèl curt i ha caigut”. Aracil no ha estat desqualificat, “però li ha baixat molt la puntuació”.
“No ha pogut ser i seguirem remant per a ser millors, no hi ha més”, ha manifestat Fornell, que ha confirmat que l’any vinent Joan Aracil competirà al Freeride World Tour Qualifier.