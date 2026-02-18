Tres dies de competició, festa, cultura i emoció a la Copa del Món d’esquí alpí Andorra 2026

L’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026, que tindrà lloc del 27 de febrer a l’1 de març, transcendirà l’àmbit estrictament esportiu per a esdevenir una experiència multidimensional que combinarà competició, cultura i festa. Una de les principals novetats de l’Ski Festival, que és com s’anomena aquest vessant lúdic i festiu de l’esdeveniment, és l’aposta per a posar en valor les tradicions del país a través d’iniciatives que potencien la seva dimensió cultural i identitària com és la ramaderia i la cultura popular.
Un dels plats forts de l’Ski Festival serà el sorteig públic de dorsals (Bib Draw), que tindrà lloc el dissabte 28 de febrer i que convertirà el lliurament dels premis de la prova de supergegant de dissabte i el sorteig dels dorsals del diumenge (el segon SG) en un esdeveniment festiu i singular que permetrà als amants de l’esquí gaudir de ben a prop de les millors atletes del món. La cita serà a les 18 hores, a la plaça Carlemany de Canillo i unirà l’avantguarda de l’esport d’elit amb la cultura popular andorrana, gràcies a la participació de l’esbart dansaire de les Valls del Nord i dels arlequins de Canillo. Uns minuts abans (17:45 h), l’organització ha previst una signatura de firmes de les corredores de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Cande Moreno i Jordina Caminal.
Aquesta combinació de modernitat i tradició també es farà notar a les grades de l’arribada de la pista Àliga, que comptarà amb la presència de la vaca bruna i de les esquelles dels ramaders del país que aportaran el soroll autènticament andorrà per a animar les corredores. Amb aquesta presència, la voluntat és vincular la ramaderia de muntanya, l’esquí d’alta competició i la cura del territori. La resta de públic podrà acompanyar-los amb mini esquelles de la Copa del Món i amb mans gegants amb missatges de suport per a animar la representant andorrana a les proves, Jordina Caminal. En paral·lel, diversos animadors dinamitzaran les grades amb coreografies i espectacles interactius per a crear un ambient festiu i participatiu.
Com sempre, un dels espais neuràlgics de l’Ski Festival serà el World Cup Village, on els assistents i aficionats podran viure l’experiència de la Copa del Món més enllà de les curses. Enguany estarà situat als jardins de l’Hotel Nòrdic, a tocar de la zona d’arribada, i oferirà activitats durant els tres dies de competició. L’espai comptarà amb una zona d’expositors on destacades marques d’esports de neu i de muntanya presentaran les seves novetats. Entre les iniciatives lúdiques previstes hi ha una cursa gegant d’esquí, un minigolf sobre neu, espais fotogràfics i animació musical amb DJ. A més, diverses entitats del país, com la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell i la Creu Roja Andorrana, oferiran activitats solidàries i formatives. També hi tornarà el Social Point, el punt de trobada dels aficionats de l’esquí, amb venda de marxandatge oficial, entrevistes a l’espai ‘El racó dels campions’ i diverses accions de dinamització.
L’Ski Festival culminarà amb un potent programa musical a L’Abarset, referent de l’après-ski als Pirineus, que oferirà sessions a partir de les 16 hores durant els tres dies de competició. Divendres hi actuaran Luc Loren, Patricia Mantovani i Eric Vëlycë; dissabte, Adam Beyer, Edu_Art i Laeet protagonitzaran una de les jornades més intenses, i diumenge l’esdeveniment es tancarà amb la Festa dels Voluntaris, pensada per a cloure la Copa del Món amb esperit de comunitat.
Les activitats paral·leles de l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 es completen amb l’Espai VIP, situat al restaurant Àliga de l’Hotel Nòrdic, que oferirà una experiència exclusiva amb accés preferent a les vistes de la pista.