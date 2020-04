Ja està en marxa la plataforma per a inscriure’s per a fer el test d’anticossos

Des de primera hora d’aquesta tarda ja està en marxa la plataforma per a que tothom es pugui inscriure per a realitzar el test d’anticossos del covid-19.

Accedint a la web https://coronavirus.govern.ad/ es veu en primer lloc un apartat on es diu “Inscriu-te” i a contunuació explica que és “per fer el test d’immunitat” i afegeix que “per poder-te realitzar el test, necessitem que introdueixis les teves dades i les del teu nucli de confinament (membres de la família/habitatge amb la que et trobes confinat)”.

També es pot accedir directament al formulari amb aquesta adreça: https://coronavirus.govern.ad/appointment.

S’haurà d’indicar les dades, adreça, any de naixement i si s’ha tingut alguna malaltia per ser considerat grup de risc així com si us desplaçareu fins al lloc del test en vehicle.

Al final es demana pels altres membres que conviuen en el mateix nucli familiar per tal d’efectuar el test al mateix moment.

La prova d’antígens es podria començar a fer a finals de la setmana vinent o principi de l’altra sempre que els tests hagin arribat. Consisteix en una petita punxada i el resultat es podrà conèixer en poca estona. Els comuns ja tenen les ubicacions amb circuits per evitar que la gent es creuï.

A Sant Julià de Lòria serà a l’aparcament del Prat Nou. Hi haurà 7 punts amb 14 carpes, una d’elles específica per a la gent que va a peu. A Sant Julià també hi haurà un punt específic per fer les proves dels transfronterers encara per determinar. Un col·lectiu que no es podrà inscriure al web i que haurà de demanar cita al Ministeri d’Interior quan aquest comuniqui el telèfon de contacte.

Escaldes-Engordany també tindrà dos espais al Prat Gran a l’aparcament d’autobusos amb 10 punts i al pavelló per a vianants. A Andorra la Vella serà l’aparcament vertical de Prat de la Creu i el centre de congressos.

Ordino habilitarà l’aparcament cobert de Prat de Call, que també comptarà amb un punt per a vianants. Per als vehicles a Encamp serà l’aparcament del Funicamp i per als vianants la sala de festes del poliesportiu. Al Pas de la Casa els cotxes hauran d’anar a la planta -8 de l’aparcament del poliesportiu on s’hauran d’habilitar connexions d’internet i per als que vagin a peu al poliesportiu. A Canillo avui estava pendent de confirmar però el lloc establert seria l’aparcament del Prat del Riu. A la Massana els vianants ho faran a la sala la Closeta i per als vehicles serà a l’aparcament de Santa Caterina.

També hi haurà unitats mòbils per fer proves a les cases d’aquelles persones amb mobilitat reduïda o que no es poden moure de casa. El web d’inscripció podria entrar en funcionament aviat, el retard no s’ha degut a cap problema tècnic de la plataforma sinó a una redifinició entre Salut, SAAS i comuns del formulari de registre. De fet el comuns habilitaran la setmana vinent un telèfon de contacte per a aquelles persones que no es puguin inscriure al web.