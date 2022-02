Ivan Mora és el nou gerent de FEDA Solucions

L’enginyer Ivan Mora s’incorpora a FEDA Solucions com a nou gerent de l’entitat, amb l’objectiu de donar un nou impuls a la mobilitat sostenible. Mora ha liderat des del 2019 el clúster de tecnologia i innovació ACTINN, des d’on ha acompanyat projectes d’innovació, promovent la cooperació i col·laboració entre empreses, i impulsant el trànsfert tecnològic i de talent cap a les empreses del país.

Amb la incorporació d’Ivan Mora al capdavant de la societat, FEDA Solucions inicia una nova etapa orientada a donar continuïtat als grans projectes de l’entitat, així com a promoure noves solucions en l’àmbit de l’eficiència energètica i la mobilitat sostenible.

Entre els projectes més destacats, FEDA Solucions compta amb l’aplicació Mou_T_B que ofereix un servei integrat de contractació i informació de localització i disponibilitat de diferents serveis de mobilitat, entre els quals la xarxa de transport públic, la xarxa de carregadors de vehicles elèctrics, el servei públic de bicicleta elèctrica, i pròximament pàrquings públics i privats. Una plataforma de serveis que està cridada a ser el centre dels nous models de mobilitat més eficients, nets i convenients que acompanyin i anticipin els nous hàbits de mobilitat responsable.

A més, FEDA Solucions fomenta la mobilitat elèctrica amb el desplegament d’una xarxa de carregadors per a vehicles elèctrics a la via pública i una oferta de carregadors per a particulars.

Mora fa el relleu a l’antic gerent de la societat, Xavier Forné, que va marxar per iniciar una nova etapa laboral.