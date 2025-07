Itàlia aplica l’obligatorietat de les alarmes a les cadiretes infantils als vehicles per l’oblit d’alguns pares

Un nen en una cadireta infantil dins d’un vehicle (Getty images)

Des del 6 de març de 2020, a Itàlia és obligatori que totes les cadiretes de cotxe utilitzades per a infants menors de quatre anys estiguin equipades amb un sistema d’alarma que alerti de la presència del nen dins el vehicle quan el conductor se n’allunya. Aquesta normativa pionera a Europa respon a una necessitat real: evitar l’oblit involuntari de nens dins dels cotxes, una tragèdia que, malauradament, ha tingut conseqüències fatals en més d’una ocasió, com el que passava fa ben pocs dies a Valls (Tarragona).

Per què aquesta mesura?

El fenomen conegut com a “oblit dissociatiu” es produeix quan el cervell, per estrès, rutina o distracció, desconnecta certs records immediats. Això pot portar, per exemple, un pare o mare a sortir del cotxe pensant que ja ha deixat el fill a l’escola, quan en realitat el petit encara és al seient posterior. Les temperatures dins d’un cotxe poden pujar ràpidament, especialment a l’estiu, i deixar un infant a dins pot tenir conseqüències tràgiques en qüestió de minuts.





Com funcionen aquestes alarmes?

Els sistemes homologats poden funcionar de diverses maneres: alguns són integrats dins de la cadireta, mentre que d’altres consisteixen en coixins sensors col·locats sota l’infant. Aquests dispositius es connecten habitualment amb una aplicació mòbil o mitjançant Bluetooth, i emeten una alarma sonora i visual quan detecten que el nen continua a la cadireta un cop el cotxe s’apaga o el conductor s’allunya amb les claus.

A més, alguns sistemes poden enviar notificacions a altres contactes predefinits en cas que el primer avís no sigui atès. Des de l’entrada en vigor de la llei, associacions de famílies i seguretat infantil han demanat que mesures similars s’estenguin a altres països europeus. De fet, la Unió Europea ha considerat aquesta normativa com una bona pràctica, i ha encoratjat els estats membres a estudiar-ne la viabilitat.