Gerard de la Casa continua abonat al podi a la Pujada a Alp

Segon per la dreta, Gerard de la Casa, al podi, a Alp (FotoEsport)

Gerard de la Casa (Ford Fiesta – Baporo Motorsport) va tornar a ser protagonista a la Pujada Alp 2500, celebrada aquest diumenge dins del Festival Motorsport que ha tingut el seu epicentre a la localitat d’Alp (Cerdanya) amb un doble programa de competició. Per un cantó es va dur a terme un rallysprint disputat el dissabte i la tradicional Pujada a Alp, que aquest any celebrava la catorzena edició, celebrada el diumenge.



Gerard de la Casa amb el seu Ford Fiesta va obtenir el seu millor registre en l’última pujada de cursa en la qual va establir una mitjana superior als 112 km/h per a completar els 6,03 km de recorregut de la prova. El pilot andorrà va assegurar-se així la tercera posició absoluta de la prova, superant diferents monoplaces, i també la segona posició en la categoria turismes. D’aquesta manera va aconseguir sumar un nou doble podi, absolut i de categoria, en el seu palmarès.



Organitzat per l’entitat Cerdanya Racing, aquesta prova va tenir doble puntuació. Per un cantó va ser la cinquena convocatòria del Campionat de Catalunya, amb el gruix de la llista d’inscrits i també va ser puntuable per la Copa d’Espanya.



Aquesta dualitat de la competició no va comportar modificacions en el programa habitual de la pujada, tot i que a efectes reglamentaris dels dos certàmens, la competició catalana va tenir dues curses puntuables, de les quals, la millor era la que establia la classificació final. Pel que fa a la Copa d’Espanya la puntuació s’estableix diferent, ja que son tres pujades puntuables i és té en compte la suma de les dues millors.



Tot i aquesta diferència de criteris, l’ordre de la classificació final va ser el mateix en els dos certàmens, amb Gerard de la Casa en el podi d’aquesta prova de la Cerdanya, tant en la classificació absoluta com en la categoria de turismes.





Classificacions finals XIV Pujada Alp Copa d’Espanya *

Cl. Pilot Vehicle 1a 2a 3a Suma 1 JORDI VILARDELL DEMON CAR CM R2 EVO 3:05.557 3:05.284 3:05.696 6:10.841 2 JORDI GAIG PORSCHE 911 GT3 CUP 3:12.874 3:11.592 3:10.756 6:22.348 3 GERARD DE LA CASA FORD FIESTA 3:13.700 3:14.258 3:13.564 6:27.264





Classificacions finals XIV Pujada Alp Campionat de Catalunya **

Cl. Pilot Vehicle 1a pujada 2a pujada Millor 1 JORDI VILARDELL DEMON CAR CM R2 EVO 3:05.284 3:05.696 3:05.284 2 JORDI GAIG PORSCHE 911 GT3 CUP 3:11.592 3:10.756 3:10.756 3 GERARD DE LA CASA FORD FIESTA 3:14.258 3:13.564 3:13.564

* 3 pujades de cursa de les quals se sumen les 2 millors

** 2 pujades de cursa de les quals només puntua la millor