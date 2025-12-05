Irineu Esteve, preparat per a l’skiathlon, cursa que finalment també correrà Gina del Rio

Aquest dissabte, 6 de desembre, arribarà la prova de l’skiathlon de la Copa del Món de Trondheim (Noruega), i ho farà amb l’esquiador del Principat, Irineu Esteve, a la sortida, però també amb Gina del Rio, que, finalment, conjuntament amb l’equip s’ha decidit a participar-hi. La carrera seran 20km repartits en 10km en clàssic i els altres 10km en skating, a partir de les 11:10h la cursa masculina amb Irineu Esteve, i a les 13:00h la femenina amb Gina del Rio.
10km de diumenge, també Irineu i Gina
Diumenge vinent, 7 de desembre, serà el dia dels 10km individuals en skating, amb la prova femenina a les 9:30h i la masculina a les 11:55h.