Interns de la Comella del mòdul S-3 de penats i un cas que és preventiu que està en el mateix mòdul han enviat una carta on primerament deixen palès que se senten abandonats i tenen por que es propagui la Covid-19 al centre penitenciari, considerant que molts treballadors que entren i surten de la presó poden ser portadors de la malaltia sense saber-ho.

La petició principal és demanar la suspensió provisional de les penes de presó durant el temps que durin les mesures excepcionals per estar al costat de les seves famílies.

A més, afirmen que la majoria dels delictes que han comès no implicarien una manca de llibertat en altres Estats d’Europa.

Si la suspensió de les penes no és possible, reclamen que es modifiquin o se substitueixin les penes tant preventives com fermes per un sistema de vigilància electrònica mitjançant un control monitoritzat, per exemple, a través d’una polsera, i seguint al peu de la lletra les pautes que es creguin convenients.

En aquest sentit, recorden que aquesta opció està prevista per un reglament regulador del 14 de juny del 2000.

Una de les raons que va motivar la seva aprovació va ser mantenir la permanència al nucli familiar.