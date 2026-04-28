Avança el desplegament de la Zona de Governança Educativa de l’Aran

El desplegament del nou model de governança educativa ha fet un pas endavant a l’Aran, on aquest dilluns s’ha constituït la Comissió Institucional de Direcció i Seguiment de la Zona de Governança Educativa. És una aposta del Departament d’Educació i Formació Professional per a millorar la gestió educativa, promovent la inclusió, l’equitat, la corresponsabilitat de les administracions públiques i la descentralització en la presa de decisions.
La delegada territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero Galera, ha explicat que el nou model “el que fa és reconèixer que la responsabilitat en educació és de totes les administracions públiques”. En aquest sentit, ha apuntat que la Zona de Governança Educativa és una eina que “posa al mateix nivell totes les institucions del territori concernides en educació, perquè puguin treballar conjuntament, de forma coordinada i, sobretot, des de la proximitat” per tal de garantir l’equitat del sistema i aconseguir millores en els resultats. “No hi haurà cap decisió que es prengui sobre l’àmbit educatiu en què no participin les administracions locals i, per tant, el territori”, ha subratllat Romero.
Per la seva banda, la directora dels Serveis d’Educació i Formació Professional a l’Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls Albiol, ha posat en valor el fet que l’Aran sigui un dels territoris en què s’està desplegant el model de governança educativa. De fet, la Zona de Governança Educativa de la Val d’Aran s’ha posat en funcionament en el marc d’un projecte pilot que s’està desenvolupant de manera simultània en cinc àrees de Catalunya. A més de l’Aran, s’ha iniciat de manera experimental a les àrees de l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Vic i la seva corona, i Urgell – Tàrrega.
Així, la directora ha destacat que, “per la seva singularitat”, l’Aran era el territori de la vegueria “on aquest projecte pilot té ara mateix més sentit”. Perquè la nova eina serà “un mecanisme per a poder aixoplugar totes les demandes singulars respecte de la llengua i altres aspectes importants del territori”. “Caminarem d’una manera més àgil cap a les fites que tenim”, ha dit Valls.
Des del Conselh Generau d’Aran, la consellera de Coneixement, Àngela Cases Andreu, ha valorat molt positivament la participació de l’Aran en aquest projecte pilot. “Espero que vagi molt bé per a enfortir la nostra llengua”, ha dit la consellera. En aquest sentit, Cases ha fet referència a les mesures en què s’està treballant per a promoure que el professorat dels centres educatius de l’Aran tingui un bon coneixement d’aranès.
A més de la Comissió Institucional de Direcció i Seguiment de la Zona de Governança Educativa, constituïda aquest dilluns, ja s’ha designat també el coordinador de la Zona de Governança Educativa per a garantir un bon funcionament del programa. En aquests moments, s’està acabant de redactar un pla de treball, en què s’especificaran les fites a assolir i que permetrà una millor avaluació dels resultats.
El món local, clau per a la governança educativa
El nou model de governança educativa desenvolupa la Llei d’Educació de Catalunya i permet avançar en la planificació compartida i la gestió descentralitzada. En aquest sentit, busca enfortir les relacions entre la Generalitat i el món local, i reforçar el paper dels municipis i ens locals en la gestió educativa. L’objectiu és treballar amb més eficiència, optimitzar recursos i aconseguir una major adaptabilitat a les necessitats canviants dels territoris.
És per això que, després de la constitució de la Comissió Institucional de Direcció i Seguiment, s’ha fet una presentació pública del nou model als alcaldes i alcaldesses de l’Aran i als directors i directores dels centres educatius aranesos. A més de la delegada, la consellera del Conselh Generau d’Aran i la directora dels Serveis Territorials, ha participat en la presentació la directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, Sònia Fernández Cuenca.