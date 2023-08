Arrenca el 14è Cerdanya Film Festival

Presentació del Cerdanya Film Festival (RàdioSeu)

La 14ena edició del Cerdanya Film Festival ha arrencat aquest dimarts, 1 d’agost, amb la projecció de la pel·lícula “Estols”, del director Xavier Moreno. La mostra se celebrarà fins al 3 d’agost i comptarà amb fins a 150 pel·lícules que han estat seleccionades entre els més de 2.000 treballs presentats. La mostra duplica enguany l’exhibició de llargmetratges passant de 20 a 40 en les categories de documentals, ficció i animació. Durant el certamen, que en aquesta edició prioritza la mirada femenina, es presentaran estrenes nacionals i internacionals de curtmetratges i documentals. A més, totes les projeccions estrangeres estan subtitulades al català.

La presentació ha anat a càrrec del director del Cerdanya Film Festival, Jordi Forcada; el segon tinent d’alcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Puigcerdà, Jordi Palomino; el director de la pel·lícula “Estols”, Xavier Moreno i alguns representants dels films que es presenten al Festival; Berta Carreras (producció del Laboratori de Creació Lab Cerdanya); l’artista digital Manel Cebrián; i un dels socis del Cinema Avinguda de Puigcerdà.

El director del Cerdanya film Festival ha posat de relleu que el certamen “és un dels principals festivals de Catalunya, de referència en el sector, sobretot dels curtmetratges, tant de ficció com de documentals”. El regidor de Cultura ha destacat que el Cerdanya Film Festival és un exemple de col·laboració publico privada. “A partir de la iniciativa privada amb altres institucions poden sorgir projectes com aquest que s’han anat consolidant al llarg dels anys amb una programació potent i diversa i amb el plus de ser un festival seleccionador dels premis Goya”, ha manifestat Jordi Palomino.





Col·laborador dels premis Goya

La mostra cinematogràfica és un festival col·laborador amb els Premis Goya. Així, les projeccions guanyadores en les seccions de curtmetratge de ficció i també de documental del festival ceretà es classifiquen directament per a la selecció d’aquests reconeguts premis. Concretament, aquest any s’han programat 60 curts de ficció, 10 curts d’animació i 16 curts documentals, a més de 14 llargs documentals, 21 llargs de ficció i 4 llargs d’animació. A la secció de muntanya, hi haurà 8 pel·lícules entre curts i documentals.

Entre els llargmetratges que es podran veure destaca “Creatura”, dirigida per Elena Martín; “Unicorns”, d’Àlex Lora, protagonitzada per Greta Fernández; “Sica” de Carla Subirana i “Els encantats” d’Elena Trapé. A més, el llargmetratge d’anime “The first Slam Dunk”, juntament amb tota la programació infantil; les sessions de curts classificatòries pels Goya (ficció i documental) i els llargs documentals “Soc Mare”, de RTVE, i “Totes les aurores”, d’IB3. També “Matar cangrejos”, d’Omar A. Razzak; “Un cel de plom”, de Miquel Romans i “Kepler Sexto B”, d’Alejandro Suárez, o els llargmetratges internacionals “Crónica de un amor efímero”, d’Emmanuel Mouret, i “The quiet girl”, de Colm Bairéad.





Subtítols, en català i accessibles

Enguany, destaca el fet que totes les pel·lícules internacionals del festival estan subtitulades al català. Igualment, com a novetat, algunes sessions de llargmetratges, tindran subtítols accessibles per a persones sordes. Entre els objectius del festival hi ha promoure la interculturalitat i difondre unes cinematografies que normalment tenen poca visibilitat en els cinemes del país, especialment del format de curtmetratges i fomentar la diversitat cultural.

De totes les filmacions, es faran 4 sessions matinals infantils per a escolars i centres educatius al Casino Ceretà de Puigcerdà, itineràncies a Bellver de Cerdanya i Martinet (al parc dels Búnquers) amb continguts de memòria història (Bellver de Cerdanya, a més, també documentals socials i esportius) i, diàriament, 3 sessions de tarda al Casino Ceretà. Els curts que competeixen a la preselecció dels Goya, en ficció i documental, només es podran veure al Casino Ceretà. També es faran sessions en streaming.





Les dones, protagonistes del festival

El Cerdanya Film Festival, promou dels inicis una mirada en clau femenina. Des de fa cinc anys, a més, és fidel al concepte de la paritat. El festival prioritza els films en català i dirigits per dones. El 50% de les pel·lícules escollides estan guionades per dones i/o dirigides per dones. També s’observa la paritat en els comitès de selecció i en tota l’organització del festival.

El festival, que desenvolupa accions en la línia de consolidar-se com a hub audiovisual de la regió transfronterera Espanya-Andorra-França i la demarcació de Girona, vetlla per a donar a conèixer un cinema de qualitat, rellevant a nivell nacional i internacional, plural i creatiu a tots els col·lectius i públics, lliure d’estereotips de gènere i promotor de la diversitat.





Congrés transfronterer de l’audiovisual del Pirineu

Del 4 al 6 d’agost, la segona edició del Congrés Transfronterer, està destinat a professionals del sector. L’eix temàtic serà, enguany, la coproducció transfronterera i els incentius fiscals. L’esdeveniment pretén fomentar sinergies entre productors i persones que tenen ganes de rodar els seus projectes. En l’edició passada hi van participar més de 120 persones de l’àmbit transfronterer català. Aquest any, a part de Catalunya, Andorra i Sud de França, també s’hi inclou Illes Balears, Aragó, País Basc i Navarra.





Laboratori de creació audiovisual

En el marc del Festival s’ha convocat una nova edició del Laboratori de Creació Audiovisual, un espai de creació i experimentació per a joves professionals o estudiants del sector de les arts. Hi ha una versió llarga o formativa virtual el juliol i presencial de l’11 al 20 d’agost, en la qual els participants tindran formacions tècniques en el marc de les jornades professionals del Cerdanya Film Festival. També hi ha una versió curta, virtual el juliol i presencial del 14 al 20 d’agost, on els participants gaudiran de l’experiència del laboratori sense la part de les formacions tècniques.

Les entrades per a veure les pel·lícules es poden comprar a www.cerdanyafilmfestival.cat/entrades i també a la pàgina web www.codetickets.com