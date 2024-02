Infants i adolescents de la Seu i Castellciutat organitzaran una jornada de cultura pirinenca i un espai jove

Al centre, les autoritats del consistori amb els joves membres dels consells municipals (Aj. la Seu)

El saló de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha acollit, tant ahir com avui dijous, les primeres sessions plenàries corresponents als consells municipals d’infants i d’adolescents d’aquest curs 2023-2024. Aquests dos plens han estat presidits per l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, amb la participació de la regidora d’Infància i Joventut i d’Educació, Christina Moreno i la regidora d’Esports, Bàrbara Romeu. També hi han assistit el regidor de Junts, Joan Llobera, la regidora d’ERC, Núria Tomàs, i la síndica municipal de greuges, Anna Martí.

L’alcalde Barrera ha iniciat ambdós plens donant la benvinguda als infants i adolescents que conformen aquests dos òrgans de representació per a presentar-se personalment. Per la seva part, els infants i adolescents han pres possessió com a membres dels seus respectius consells.

En aquest curs, el consell municipal d’infants està format per un total de 17 alumnes de 5è i 6è curs d’educació primària de les escoles Castell-Ciutat, Pau Claris, Albert Vives i col·legi La Salle.

Pel que fa a la composició del consell municipal d’adolescents el conformen un total de 14 alumnes de 1r a 4t curs d’ESO dels instituts Joan Brudieu i La Valira, del col·legi La Salle i de la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).





Propostes a treballar

En aquest primer ple, el Consell Municipal d’Infants ha acordat per unanimitat organitzar una jornada sobre cultura del Pirineu. A partir d’avui, els nens i les nenes treballaran en les properes comissions la preparació d’aquesta diada dedicada a la cultura pirinenca adreçada a tot l’alumnat d’educació primària del municipi.

Per la seva part, el Consell Municipal d’Adolescents ha triat com a proposta a treballar durant les properes comissions l’organització d’un espai jove que se celebrarà durant dos caps de setmana seguits. Aquesta vol ser una prova pilot a la ciutat per a saber l’èxit que pot obtenir una activitat com aquesta. Val a dir també que aquesta proposta se celebrarà com a activitat de final de curs.

D’altra banda, com és habitual en les sessions plenàries d’ambdós consells, infants i adolescents també han fet arribar a l’equip de govern municipal peticions i preguntes que han estat ateses pel propi alcalde Joan Barrera, i les regidores Christina Moreno i Bàrbara Romeu.

Concretament, els alumnes els han traslladat qüestions com la construcció d’un teatre municipal, la preocupació sobre el canvi climàtic, neteja i manteniment de l’espai públic, instal·lació d’una xarxa de voleibol, augmentar la vigilància policial, control de gossos perillosos i vetllar per la seguretat viària, entre d’altres.