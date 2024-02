Campanya de prevenció del suïcidi a 10 municipis de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

Vinil per a la prevenció del suïcidi a Oliana, davant l’Ajuntament (Govern.cat)

En el marc de campanya “No el deixis caure en el pou del suïcidi”, que el Departament de Salut de la Generalitat va posar en marxa el passat mes de desembre, ha començat aquesta setmana una acció comunicativa de carrer que consisteix en la instal·lació temporal de vinils per a contribuir a prevenir el suïcidi, sobretot en homes de més de 50 anys. A la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran aquests suports s’han col·locat en 10 municipis.

Els episodis de conducta suïcida han incrementat a tot Catalunya en els darrers anys, sobretot arran de la pandèmia, i el Pirineu no n’és una excepció. Tot i això, la tendència és menor que en altres llocs del país. Així, segons es desprèn de les dades provisionals del Codi Risc Suïcidi, en aquest territori l’any 2023 es van registrar 40 episodis de conducta suïcida (19 en dones i 21 en homes), mentre que el 2022 van ser 36 (23 en dones i 13 en homes). Això implica un augment de l’11%. L’any 2019 se n’havien registrat 24, igual que el 2020, mentre que el 2021 van ser 23.

Aquestes xifres inclouen tant les temptatives de suïcidi com les persones que han estat ateses a urgències amb idees o pensaments de suïcidi (ideació de suïcidi). En aquest darrer apartat, es nota un increment significatiu en els homes, que van passar de 4 al 2022 a 12 el 2023, mentre que disminueixen en les dones, que passen de 12 a 8 casos.

Cal destacar que Catalunya és una de les poques comunitats autònomes en les quals es registren aquestes idees, fet rellevant ja que una major detecció i atenció en episodis d’ideació suïcida possibilita una intervenció precoç i més efectiva, per part dels professionals de salut.

El gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Miquel Abrantes, explica que “les zones més rurals no estan exemptes de temptatives de suïcidi, sinó al contrari. De vegades, en les comunitats més petites, on tothom es coneix, es pot agreujar la por a ser estigmatitzat. Per aquest motiu cal que donem eines a les persones que es troben en aquesta situació i, molt especialment, al seu entorn, que si identifica signes d’alarma pot demanar ajuda especialitzada trucant al 061 Salut Respon”. Abrantes s’ha mostrat convençut que “campanyes com aquesta ajuden a conscienciar els afectats que hi ha maneres de buscar sortides al seu malestar”.

El servei de Salut Mental i Addiccions de Gestió de Serveis Sanitaris, que ofereix l’atenció de salut mental a la població adulta de la regió sanitària, col·labora des de fa dos anys en el projecte de la Comissió Europea d’Acció Conjunta (Joint Action) denominat Implemental, que durant el 2024 té previst implementar accions per a la prevenció i postvenció del suïcidi en totes les comarques de Lleida. En el marc d’aquest projecte, actualment s’està treballant amb diversos agents del territori, com el Sistema d’Emergències Mèdiques, entitats locals o cossos de seguretat, per a dur a terme un treball col·laboratiu de prevenció del suïcidi i implementar mesures dissuasives, de seguretat i protecció de la conducta suïcida.

Els vinils de la campanya, de 260 cm de diàmetre, estaran presents en uns 90 municipis de Catalunya durant un mes, tret d’algun punt que hi serà durant uns 15 dies. A la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, s’ha instal·lat vinils a Bellver de Cerdanya, el Pont de Suert, Esterri d’Àneu, la Pobla de Segur, la Seu d’Urgell, Oliana, Puigcerdà, Sort, Tremp i Vielha.

Amb aquesta acció comunicativa es vol conscienciar als familiars i a l’entorn, especialment d’homes de més de 50 anys, perquè no banalitzin situacions de risc, i acompanyin i ajudin la persona susceptible de desenvolupar una conducta suïcida. I és que detectar idees suïcides abans que es produeixi un intent és cabdal per a poder prevenir pèrdues evitables.