Incendi en un habitatge del carrer Portal d’Andorra de la Seu d’Urgell

Els Bombers han hagut d’extingir aquest dilluns al matí un incendi en un habitatge del carrer del Portal d’Andorra, al centre de la Seu d’Urgell.

Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís de l’incident s’ha produït passat un quart de 10 del matí. Per causes que s’estan investigant, s’ha iniciat un foc a la segona planta d’una casa adossada, situada al costat mateix del bloc de la plaça d’Europa en el qual actualment hi ha diversos pisos ocupats il·legalment. De fet, l’immoble sinistrat també està ocupat. L’incendi ha causat una espessa columna de fum visible des de bona part del nucli urbà.

Els Bombers de la Seu hi han desplaçat un camió amb braç articulat i han pogut controlar les flames al cap de mitja hora. No hi ha hagut danys personals però sí materials. Al lloc dels fets també s’hi ha desplaçat una dotació dels Mossos d’Esquadra.

Incendi en una xemeneia per Cap d’Any a Coll de Nargó

D’altra banda, els Bombers de Coll de Nargó han informat que el dia de Cap d’Any, aquest divendres passat, van haver d’intervenir en un altre incendi, que en aquell cas es va originar en una xemeneia d’un habitatge del municipi nargoní. El foc es va estendre a la teulada de l’edifici. En l’extinció també hi van participar efectius dels parcs de la Seu i Oliana, amb el suport dels Mossos d’Esquadra i el SEM.

Els Bombers han recordat recentment, tot coincidint amb l’inici de l’hivern, la importància d’actuar amb precaució a la llar per evitar incendis en l’època en què es fan servir de manera més intensa sistemes de calefacció com ara llars de foc, radiadors o estufes. Entre d’altres consells, remarquen que cal revisar-los de manera periòdica i evitar tenir-hi a prop productes tèxtils o d’altres elements que siguin fàcilment inflamables.