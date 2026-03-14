Incapto, l’aposta catalana per democratitzar el cafè d’especialitat

El 2019, Francesc Font i Joaquim Mach van notar un increment del consum de cafè, però Mach recorda que “el cafè era molt millorable i ens preocupava la sostenibilitat”. En aquell moment, el 50% del cafè a l’Estat es consumia en càpsules, una “aberració” que generava “tones i tones de plàstic i alumini”. Juntament amb Beatriz Mesas, que es va incorporar com a sòcia industrial, van embarcar-se, el juny de 2020, en el negoci del cafè amb Incapto i un gran objectiu: ser com Nespresso, però amb cafè en gra. “Hem creat una solució de cafè en gra d’especialitat amb cafeteres superautomàtiques que trituren el gra al moment, oferint comoditat i qualitat sense generar residus innecessaris”, explica Mach.
Per a tirar endavant la seva idea, els cofundadors amb experiència en startups i comerç electrònic van fundar Incapto, a Barcelona, amb el suport de Barcelona Activa. Tot i això, no van llançar el producte al mercat fins al 2021.
Un cafè d’especialitat amb ADN digital
Els inicis no van ser senzills, ja que la pandèmia va complicar la seva estratègia inicial, especialment la part B2B (de negoci a negoci). Mach explica que van fundar Incapto només una setmana abans de la Covid-19, i que tota la part de negoci a negoci es va haver d’aturar perquè oficines, restaurants, cafeteries i hotels van tancar. Així, van centrar-se en el B2C (de negoci a consumidor) a través del comerç electrònic, que va permetre un creixement ràpid. Segons Mach, “el primer any ja vam estar quasi a mig milió de facturació i després hem anat doblant facturació cada any: dos milions el 2021, quatre milions el 2023, 10 milions el 2024 i 16 milions previstos per al 2025” (dada en el moment de tancar l’article).
Conscients que la màquina de cafè era clau, van començar a buscar una solució automàtica que permetés fer cafè directament del gra. “La gent ens deia que el cafè en gra és més sostenible, econòmic i bo. Però, el clic només te’l donaven les màquines automàtiques”, explica Mach. Finalment, van dissenyar-ne una amb el principal fabricant de la Xina: una màquina amb només dos botons, pensada per fer a casa cafè d’especialitat. “Érem una alternativa real a la Nespresso”, subratlla el cofundador.
Amb la màquina desenvolupada, el focus es va posar en el cafè: van viatjar per tot el món buscant els productors més adequats. Avui, importen cafè de 15 orígens diferents, destacant Indonèsia, Sumatra, Kènia, Ruanda, Etiòpia, Mèxic, Guatemala, Colòmbia i el Brasil.
Aprofitant que Mesas tenia al negoci familiar una petita torradora de cafè, van començar a processar el gra in situ. Quan les instal·lacions familiars es van quedar petites, van decidir verticalitzar tota la cadena: importen el cafè en verd, el torren, l’envasen, dissenyen les cafeteres, fan el servei tècnic i gestionen tota la producció escalant amb el volum de demanda, sense intermediaris.
El gran salt internacional d’Incapto
Avui, Incapto té 130 treballadors repartits en tres centres operatius: les oficines centrals a Barcelona, dues naus de producció i envasament a Ripollet, i el servei tècnic a Barberà del Vallès, que atén les reparacions de les màquines per l’increment de clients.
El model de negoci es va centrar des del principi en la sostenibilitat i la subscripció. Tot i que una part de la facturació prové de tercers com Amazon, el gruix continua sent el comerç electrònic propi.
La base de clients B2C supera els 20.000 subscriptors, amb més de 45.000 compradors únics, repartits principalment entre Espanya, França, Itàlia i Portugal, sent l’Estat espanyol responsable del 76% de la facturació.
En l’àmbit B2B, l’empresa manté més de 2.500 clients empresarials, amb un creixement constant de 100-150 nous clients cada mes. La distribució internacional és similar a la de B2C, amb distribuïdors a Mèxic, els països nòrdics i l’Orient Mitjà, mentre que treballen per a obrir mercat al Regne Unit i el centre d’Europa.
Tecnologia al servei del cafè
Per a gestionar les subscripcions B2C, el principal canal és WhatsApp, amb l’aplicació pròpia IWA que permet un control total de l’enviament: canviar la freqüència, els productes, la mida dels paquets o activar un “botó d’emergència” que garanteix tenir cafè en 24 hores. A més, s’estan incorporant eines d’intel·ligència artificial per a potenciar el creixement.
En B2B, la innovació tecnològica és clau: les cafeteres se cedeixen gratuïtament i es connecten via IoT per a monitorar el consum. Així, cada tassa es registra, es pacta el preu per volum i el procés de reposició es fa automàticament. També han implementat pagament amb codi QR, competint amb les tradicionals màquines de vending. “Tothom sap que a hospitals o universitats aquestes màquines solen oferir un cafè dolent i car”, apunta.
Normalment, són les empreses qui assumeixen el cost del cafè, però Mach assenyala que “ara mateix tenen un 15 o 17% d’empreses on és el client qui paga”. En aquests casos, han creat un sistema senzill: l’usuari prem el botó i apareix un codi QR. El client l’escaneja i el vincula amb Apple Pay, Google Pay o Bizum per a efectuar el pagament i, un cop validat, la màquina serveix el cafè. “Estem incorporant tecnologia a tots els processos, i això crec que ens fa diferencials respecte a la competència”, subratlla Mach.
Valor per preu: la filosofia d’Incapto
En el cas del B2B, Mach explica que es pacta un preu per tassa en funció del volum. “La tassa de cafè pot anar entre 40 i 55 cèntims”, detalla. En canvi, al B2C no es treballa amb preu per tassa, sinó per consum. Segons Mach, els cafès van des dels 25 euros el quilo -que equivaldria a uns 25 cèntims per tassa- fins als 40 o 45 euros per als més prèmium.
Pel que fa a les cafeteres, l’empresa treballa amb un ampli portafolis de models automàtics que molen el cafè al moment. “Tenim opcions des de 180 euros, amb cafetera en subscripció, fins a models de 300 euros, i també més professionals, gràcies a un acord amb la marca Sage”, apunta.
“Vam néixer no per a quedar-nos només a Espanya i ser un ‘player’ més, sinó per a esdevenir un actor important dins de la indústria del cafè”
La filosofia d’Incapto se centra en el value for money (valor per diners): qualitat sense que el preu sigui un impediment. “Nosaltres vam néixer amb una aportació inicial i amb el suport de tres àngels inversors: el Josep Casas, exfundador de Naturitas; l’Àlex Saiz, fundador i CEO de Monei; i el Julio Villalobos, que en aquell moment estava a Salesforce”, explica Mach. El setembre del 2020, quan van veure que el negoci començava a despuntar, van fer una primera ronda de crowdfunding. “En només set hores vam captar mig milió d’euros”, recorda. Després han impulsat un parell de rondes més que, en total, els han permès aixecar prop de 10 milions d’euros en aquests cinc anys.
Pel que fa al futur, l’objectiu d’Incapto és continuar creixent. “Vam néixer no per a quedar-nos només a Espanya i ser un player més, sinó per a esdevenir un actor important dins de la indústria del cafè”, assenyala Mach. El somni de l’empresa és convertir-se en “una mena de Nespresso, però amb cafè en gra”.
“Sempre diem que el convençut convenç, i nosaltres ens creiem el que fem”
De fet, només a Espanya, Nespresso factura més de 300 milions d’euros, cosa que demostra, segons Mach, “que encara hi ha un camí enorme per recórrer”.
El cofundador insisteix que el motor principal del projecte és la convicció: “Sempre diem que el convençut convenç, i nosaltres ens creiem el que fem”. En aquest sentit, Incapto vol continuar millorant l’experiència de cafè i de cafeteres tant al B2C com al B2B. “Creiem que, seguint aquesta línia, continuarem creixent, perquè la satisfacció dels clients és molt alta”, conclou.
Per Ana M. González. Periodista