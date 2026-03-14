Té propietats per a la salut el cafè?

Des del descobriment d’aquesta beguda en el segle XII, a Etiòpia, moltes són les coses negatives que s’han dit del cafè. Per sort, a mesura que s’estudia més sobre aquesta beguda se sap que els beneficis superen als perjudicis que pot causar. La cafeïna, ingredient principal del cafè, és el psicoactiu més consumit al món. Vegem cinc raons per a incorporar-la a la nostra dieta diària.
Ajuda a combatre la depressió
El cafè disminueix el risc de sofrir de depressió, i no tan sols pel seu deliciós sabor que millora l’ànim. Les causes es desconeixen, però un estudi de la universitat d’Harvard va reflexar que el risc de patir depressió en dones disminueix un 20% quan prens cafè assíduament.
És un diürètic natural
El cafè ajuda en la retenció de líquids, redueix la cel·lulitis i elimina toxines.
Millora la funció cerebral
En prendre un cafè, la cafeïna actua en el cervell, bloquejant un neurotransmissor, l’adenosina, la qual cosa fa que altres substàncies com la dopamina o la norepinefrina augmentin, accelerant l’activitat cerebral. Això inclou la memòria, l’ànim, la vigilància, els nivells d’energia, els temps de reacció i la funció cognitiva general. I, com sabem, el cafè ens manté desperts per més temps.
És l’aliat en les nostres dietes
La cafeïna és un ingredient que ajuda a cremar greix. El seu contingut calòric és mínim, per la qual cosa pots consumir-lo si estàs a dieta sense sentiment de culpa. Millor si el prens fort, sense sucre ni llet.
Disminueix el risc de patir malalties
Pot evitar patir diabetis tipus 2, alguns tipus de càncer, Alzheimer, malalties cardiovasculars i retarda el procés d’envelliment. Això es deu en part al seu alt contingut d’antioxidants, a la quantitat de nutrients essencials que conté i al fet que elimina de l’organisme els radicals lliures, capaços de danyar les cèl·lules i causar alteracions en el cos.
Per altra banda i com també passa amb altres productes, el cafè s’ha de prendre amb mesura i tenir la certesa que no està contraindicat si es pateix alguna afecció.
Per Consejosfitness.com