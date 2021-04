Inaugurada la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern a Soldeu

Andorra ha inaugurat oficialment aquest vespre la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern a Soldeu. Els alts mandataris que s’han desplaçat per participar presencialment a l’esdeveniment –el rei i el president del Govern d’Espanya, Felip VI i Pedro Sánchez; el president i primer ministre de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa i António Costa; el president de Guatemala, Alejandro Giammattei; i el president de la República Dominicana, Luis Abinader– han estat rebuts pel copríncep Joan-Enric Vives, el representant del copríncep Macron, Patrick Strzoda, el cap de Govern, Xavier Espot, i la Secretària General Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

En el seu discurs inaugural, Espot ha reivindicat el paper essencial dels fòrums multilaterals com aquest, en especial davant de reptes com el canvi climàtic o el coronavirus: “cap país, per poderós que sigui, pot revertir el canvi climàtic sense la participació de la resta de la comunitat internacional, ni pot fer front a una pandèmia”.

El cap de Govern també ha reivindicat el paper d’Andorra, el país més petit d’Iberoamèrica, per aportar les seves especificitats i oferir la seva experiència als altres països en àmbits com l’educació –amb un triple sistema educatiu de qualitat i gratuït–, la inclusió de persones amb discapacitat, les altes cotes de seguretat ciutadana que hi ha al Principat o la voluntat de trobar l’equilibri entre les persones i el paisatge en clau de turisme sostenible.

Per la seva banda, Rebeca Grynspan ha agraït l’esforç del Principat per tirar endavant la Cimera malgrat les dificultats ocasionades per la pandèmia, especialment a l’hora de digitalitzar l’esdeveniment i adaptar-ne el format: “mai un país tan petit havia fet un regal tan gran a la comunitat iberoamericana”.

El representant del copríncep Macron, Patrick Strzoda, ha volgut posar també l’accent en la necessitat de cooperar entre els països per assolir fites globals i ha destacat, entre altres, “mecanismes com COVAX, que permeten la distribució de vaccins homologats a tot el món”. En aquest sentit, el copríncep Vives també s’ha sumat a la demanda de “col·laboració i fraternitat, indispensables per assolir compromisos i objectius comuns”, i ha agraït la confiança en Andorra per organitzar l’esdeveniment.

Amb la inauguració d’aquest dimarts al vespre i el posterior sopar ofert pel Govern –que ha comptat amb un espectacle audiovisual a l’inici–, es dona per iniciada la XXVII Cimera Iberoamericana, que posarà punt final a 2 anys i mig del mandat d’Andorra al capdavant de la Secretaria Pro Tempore de l’organisme.

L’acte central de la Cimera, la Reunió Plenària de caps d’Estat i de Govern amb la participació dels representants de 22 països i una de les que tindran més participació de mandataris d’alt nivell, tindrà lloc demà a les 16 hores de la tarda.

Rebuda amb honors dels caps d’Estat i de Govern

Prèviament a la inauguració oficial d’aquest vespre, el copríncep Episcopal, Joan-Enric Vives, i el cap de Govern, Xavier Espot, han fet la rebuda amb honors aquest migdia als caps d’Estat i de Govern a Andorra la Vella. Tots ells han fet la salutació a la bandera i s’han escoltat els himnes d’Andorra i dels diferents països convidats. Posteriorment s’han dirigit al Centre de Congressos, on han participat a la sessió denominada Conversatorio.

En la seva arribada al Principat les diferents delegacions han sigut benvingudes al país per diferents membres de l’executiu. Així, la ministra de Cultura, Sílvia Riva, i l’ambaixador d’Andorra al país lus, Jaume Serra, han rebut el president de la República i el primer ministre portuguesos i també al president de Guatemala.

Al seu torn, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu, han fet el mateix amb el rei i el president d’Espanya. Finalment, la ministra de Funció Pública i Simplificació de l’Administració, Judith Pallarés, ha estat l’encarregada de rebre el president de República Dominicana.