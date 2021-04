Espot i Felip VI clouen la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana

El cap de Govern, Xavier Espot, i el rei d’Espanya Felip VI han clos la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana. L’esdeveniment, que ha tingut lloc el 19 i 20 d’abril al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, forma part de l’agenda de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que Andorra acull fins al 21 d’abril amb la reunió plenària dels Caps d’Estat i de Govern iberoamericans a Soldeu.

En el seu discurs, Espot ha fet una crida a la col·laboració institucional, del sector empresarial i de la societat civil per a la recuperació de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. “La Trobada Empresarial ha posat en relleu, més que mai, la importància de disposar de fòrums i espais on líders polítics, empresarials i socials puguem debatre i proposar solucions per a la recuperació econòmica i social dels nostres països, amb la finalitat de tornar a generar riquesa i benestar”, ha afirmat.

Els reptes de present i de futur, ha afegit, “són comuns i compartits entre els governs, els empresaris i la societat civil”. Precisament, el cap de Govern ha volgut emfatitzar que “la forma en què reaccionem tots junts davant aquesta situació determinarà l’esdevenir de la pròxima dècada i el futur de les nostres societats”.

Xavier Espot ha assenyalat que aquesta és una “raó de pes” perquè plantejament i l’aplicació de polítiques públiques i la reacció del sector privat durant el període de recuperació “sigui determinant per al llegat de l’era post COVID”.

El cap de Govern també ha subratllat que una de les conclusions de la XIII Trobada Empresarial Iberoamericana és que l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides “s’han d’entendre com una oportunitat”. “Unes oportunitats no tan basades en les rendibilitats i les dades macroeconòmiques, sinó en la sostenibilitat ambiental i social, en el respecte als drets humans o en l’eliminació de les desigualtats entre dones i homes”, ha remarcat. Tal com ha expressat, Espot, per poder dur a terme aquesta transformació “és clau” la transició ecològica a l’Espai Iberoamericà.

Per la seva part, el rei Felip VI ha assenyalat que la Trobada Empresarial és un esdeveniment “realment important” dedicat, en aquest cas, “a la innovació i al desenvolupament sostenible com a objectius marcats en el compromís de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides”. El rei d’Espanya ha ressaltat “especialment” amb el focus posat “en el repte del coronavirus”. “Unir la societat civil i empresaris amb el món institucional i polític en una Cimera és una experiència extraordinària que ens enriqueix d’any en any i de cita en cita”, ha afegit.

Felip VI ha remarcat que aquest ha estat “un any, sense precedents en la nostra història recent, especialment difícil en tots els sentits per les afectacions de la COVID-19”. “Es tracta d’una crisi global”, ha subratllat i ha argumentat que “treballant junts per impulsar la recuperació en ambdós continents”.