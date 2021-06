Inaugurada la passarel·la Rosa Ferrer, entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall d’Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot; la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol; i la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, han inaugurat la nova passarel·la Rosa Ferrer, que uneix la plaça del Poble i el carrer de la Vall de la capital.

La infraestructura, que connecta l’entorn del Consell General amb la plaça del poble, crea una via de comunicació d’ús exclusiu per al trànsit de persones amb el centre històric d’Andorra la Vella. D’aquesta manera, el pas elevat permet assolir el doble objectiu de reforçar la connectivitat urbana i a la vegada potenciar l’atractiu turístic per als visitants, ja que fomenta el descobriment i el gaudi entre dos pols d’interès cultural i de lleure situats en proximitat.

En l’acte d’inauguració, Marsol ha descobert una placa, ubicada a l’entrada de la passarel·la des de la plaça del Poble, amb el nom de Rosa Ferrer. La política andorrana, que va morir el febrer del 2018, va tenir una llarga trajectòria política al Principat i va ocupar, entre d’altres, els càrrecs de cònsol major d’Andorra la Vella, de ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació i de consellera general.

El cap de Govern ha ofert un discurs en què ha recordat la memòria de Ferrer, destacant la seva vocació “de servidora pública des del compromís social, l’honestedat, el rigor i l’humanisme”. “El nexe d’unió entre les places del Consell General i la del Poble, quina millor metàfora per homenatjar la Rosa. Aquesta passarel·la ‘in memoriam’ fa convergir tres institucions que la Rosa coneixia molt bé perquè bona part de la seva vida la va dedicar en cor i ànima al nostre país”, ha afirmat Espot, que ha lloat “l’extensa trajectòria política” de Ferrer al Consell General, al comú de la capital i a l’Executiu.

Xavier Espot ha volgut posar en relleu la defensa de Rosa Ferrer de “polítiques per millorar l’Estat del benestar” i el compromís “dels drets civils, especialment, els de les dones”. “Amb el pas del temps, quan nosaltres ja no hi siguem, aquesta placa romandrà aquí per recordar a les generacions futures que des de la passió, el compromís i l’esforç, podem servir millor al nostre país, exemple vital que ens va donar la Rosa”, ha clos.

Tant Marsol com Palmitjavila han lloat la figura política de Rosa Ferrer i han ressaltat que la passarel·la amb el seu nom representa un reconeixement de la parròquia a Ferrer.

En finalitzar l’acte, Conxita Marsol ha entregat una placa d’homenatge –que reprodueix la que s’ha instal·lat a la passarel·la, a un familiar de Rosa Ferrer que ha assistit a la inauguració de la infraestructura.

A l’acte també ha assistit el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, així com el cònsol menor d’Andorra la Vella, David Astrié.

El pas elevat té una longitud de 29,5 metres i una amplada de 4 metres, dibuixant una àmplia corba. El sol està tractat amb un material de resina antilliscant per garantir la seguretat dels vianants. Les baranes laterals, d’1,95 metres d’alçada, són de vidre laminat i segueixen el mateix disseny que l’existent a la plaça del Poble. La passarel·la incorpora també enllumenat públic i ornamental, i es recolza en una pila central fonamentada en una base de formigó ancorada al terreny.

Una de les peculiaritats de la infraestructura és que, aproximadament al centre del pas, hi ha un mirador panoràmic en forma de voladís que sobresurt de l’amplada de la passarel·la amb un vidre trepitjable al sòl.

La realització d’aquesta obra respon al compromís adquirit pel Govern, mitjançant el conveni signat el 17 de febrer del 2010 entre el Consell General, el Govern i el Comú d’Andorra la Vella, d’assumir-ne íntegrament les despeses de construcció.