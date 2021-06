Oberta l’exposició dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art a la sala “la Cuina” de la Seu d’Urgell

La sala “la Cuina” del centre cultural Les Monges, de la Seu d’Urgell obre les portes a l’exposició de final del curs dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art de la Seu d’Urgell fins al 10 de juliol.

D’entre el gran nombre de treballs que hi ha exposats, hi podem trobar pintura, manualitats, fotografia, així com ceràmica i torn de ceràmica que és la gran novetat d’aquest curs.

Els alumnes de l’Escola d’Art, de diferents franges d’edats, han estat guiats per les professores Jose Travé, Gemma Coma i Marta Tarrés, i el professor Adrià Ventura.

També hi participen en aquesta mostra artística alumnes de les escoles La Valira, Albert Vives i Castellciutat, emmarcat dins el projecte ‘La ciutat dels nens’, que compta amb la col·laboració de la Delegació del Pirineu del Col·legi d’Arquitectes (COAC).

L’exposició es pot visitar de dilluns a divendres de cinc de la tarda a nou del vespre, i els dissabtes de deu del matí a dues del migdia. L’entrada és lliure.