Inaugurada la 42a Fira d’Andorra la Vella

Al punt de les onze del matí d’aquest divendres ha obert portes aquest divendres la 42a Fira d’Andorra la Vella, una de les principals cites del calendari a la parròquia i que enguany dona un major protagonisme als espais exteriors per donar compliment a les mesures per fer front a la COVID-19. L’esdeveniment torna després d’un any en blanc a causa de la pandèmia amb la voluntat de tornar a ser un espai de socialització i trobada de la ciutadania. En aquest sentit, la cònsol major, Conxita Marsol que, acompanyada de la corporació, ha estat l’encarregada de donar el tret de sortida de la mostra, ha ressaltat que la celebració de la Fira suposa un pas més cap a l’anhelada normalitat.

Conxita Marsol ha recordat en el seu discurs que la Fira és quelcom més que un espai comercial, perquè amb els anys ha esdevingut un esdeveniment de país pel qual desfila pràcticament tota la ciutadania. “I ara és especialment necessari tornar a disposar d’aquest espai de retrobament”, hi ha afegit. A més, la cònsol ha exposat que el Comú ha optat per fer la Fira “de sempre” perquè simbolitza la manera de retornar progressivament a la normalitat. Amb tot, ha volgut ressaltar que aquesta mostra ha d’evolucionar en els propers anys, tot potenciant les experiències, un procés que ha de culminar quan la Fira se celebri al futur recinte multifuncional.

A l’acte inaugural han assistit, entre d’altres, el cap de Govern, Xavier Espot, i la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, a més de representants del Govern, del Consell General i de l’àmbit institucional i econòmic. Després de fer el tall de cinta protocol·lari i just abans del tradicional recorregut pels estands del recinte, s’ha ofert als assistents un esmorzar-degustació de productes agrícoles i artesans d’Andorra en què s’ha fet un brindis “amb optimisme, força i alegria pel retorn de la Fira”.

Des d’avui i fins diumenge al vespre el públic podrà visitar 150 expositors distribuïts en un gran espai superior als 10.000 metres quadrats. La majoria se situen a l’envelat (114), mentre que la resta ofereixen la seva activitat a l’exterior i als voltants del parc. El mercat artesanal, a més, compta amb menys parades que en edicions passades per evitar concentracions de persones al passeig del riu.

Per garantir les mesures sanitàries i evitar massificacions, en aquesta edició es potencien les zones a l’aire lliure, on s’ubica l’escenari de la fira d’associacions pel qual desfilaran prop d’una cinquantena d’entitats, i també es controlarà l’aforament.

La Fira ofereix, com a novetat, un espai de 300 metres quadrats dedicat al món de la bicicleta, en el qual es presenten les bases del futur centre interactiu de la bicicleta -Bici Lab Andorra- que s’està construint a la plaça Lídia Armengol, sota dels Set Poetes, i que serà una realitat a la primavera. Entre altres, es poden veure una quinzena de les peces històriques cedides gratuïtament per la família Riberaygua que s’exposaran també al futur museu (hi ha models dels segles XIX i XX d’Europa i dels Estats Units), i es fa un recorregut per algunes de les fites històriques més importants d’aquest mitjà de transport que avui dia va guanyant força com a alternativa sostenible a les ciutats.

Campanya ciutadana per cuidar Andorra la Vella

En el marc de la Fira, el Comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa la campanya ciutadana ‘Andorra la Vella: cuidem-la’ per fomentar l’estima i la cura cap a la parròquia i incidir en les actituds que ens beneficien a tots: mantenir els carrers nets, reduir l’ús del vehicle, reciclar, etc. De la mateixa manera que una planta s’ha de regar i s’ha de cuidar, la campanya estableix el paral·lelisme de cuidar Andorra la Vella com si es tractés d’una planta.

Per això, des d’avui i fins diumenge tots els ciutadans que s’apropin a l’estand institucional del Comú rebran com a obsequi dues petites plantes amb llavors d’herbes aromàtiques. A més, durant aquests dies s’ha activat una crida per animar els ciutadans perquè expliquin com cuiden ells Andorra la Vella. Tothom que pengi una foto a les xarxes socials del Comú amb l’etiqueta #joCuidoAndorraCapital rebrà, també a l’estand institucional, una ampolla d’alumini de regal.

Activitats per a tothom a la Fira d’associacions

La Fira obre avui divendres i demà dissabte de les 11 a les 21 hores i el diumenge, de les 11 a les 20 h. A més de l’oferta dels estands, s’ha previst un ampli programa d’activitats a l’escenari de la Fira d’associacions amb espectacles de música, dansa, animació, exhibicions de gossos en adopció, d’esgrima i arts marcials o meditació, entre d’altres. El programa detallat i l’agenda d’actes de la Fira es pot consultar a andorralavella.ad/comu .