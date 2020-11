Iker permet al FC Andorra sumar tres punts per a recuperar la moral

La derrota al Nou estadi davant el Nàstic va fer mal i, avui, contra l’Olot la victòria era gairebé una obligació pels tricolors per recuperar la moral. Missió complerta, victòria del FC Andorra per 1 a 0 i sensacions recuperades.

A excepció d’uns primers minuts en què els visitants han tingut la pilota al seu poder, la primera meitat ha estat dominada pels homes de Nacho Castro. Aquest domini no s’ha traduït en ocasions de gol i és que l’Olot ha preparat una línia defensiva de cinc, que, juntament amb la del mig del camp, ha complicat molt la circulació de la pilota quan el FC Andorra travessava la línia divisòria.

En una de les múltiples ocasions que la defensa de l’Olot ha desfet, en el minut 18, una passada enrere de Soler ha agafat desprevinguts als seus companys i s’ha acabat traduint en una assistència involuntària per IIker Goujón permet al FC Andorra sumar tres punts per a recuperar la moral. L’extrem tricolor ha encarat Batalla i no ha perdonat per fer pujar l’1 a 0 en el marcador.

El gol no ha canviat la tònica del partit. L’Olot seguia tancat al darrere i sense crear ocasions, mentre l’equip de Nacho Castro continuava dominant, però amb moltes dificultats per crear ocasions de gol. Un xut fluix de Martí Vila, i un altre de llunyà de Bover han estat les altres dues aproximacions que s’han pogut veure en la primera meitat.

A la segona meitat, l’Olot ha sortit amb més voluntat ofensiva, fet que ha permès veure les primeres ocasions rivals, com una rematada Kilian Grant que aturava Bañuz sense dificultats o un xut de Vivi des de la frontal que sortia desviat. El FC Andorra, mitjançant, la possessió de la pilota ha aconseguit recuperar cert control del partit, però sense presència en atac. L’única ocasió tricolor l’ha tingut Rubén Enri. Una centrada al segon pal de Casadesús la rematava el davanter tricolor de tisora, però la pilota acabava en mans del porter olotí.

A mesura que anaven passant els minuts, la insistència en atac de l’Olot ha obligat els tricolors a fer un pas enrere per defensar la porteria de Bañuz. En aquesta ocasió, ho ha fet amb eficàcia i sense cedir ocasions al rival.

L’1 a 0 no s’ha mogut i els tres punts es queden a Prada de Moles que permet al FC Andorra sumar 9 punts que, a l’espera de la resta de resultats de la jornada, li permeten situar-se a la part alta de la classificació. La setmana vinent, a la seva visita al camp de l’AE Prat, s’haurà de confirmar aquesta recuperació moral.