II Festival de Senderisme Camina Pirineus, la millor manera de conèixer el territori

La millor manera de conèixer a fons un determinat territori és recorrent a peu els seus camins. El projecte Camina Pirineus facilita aquest coneixement per mitjà d’iniciatives com la de les Rutes Guiades a Peu o el II Festival de Senderisme Camina Pirineus, impulsat i coordinat pels Ajuntaments de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal, un esdeveniment que forma part del programa dels Festivals de Senderisme dels Pirineus.

El II Festival de Senderisme Camina Pirineus, que se celebrarà del 17 al 19 de juny, el conformen quatre rutes temàtiques i, alhora, variades. N’hi ha de culturals, de natura, meteorològiques… i, enguany, pensades sobretot per a un públic familiar, ja que són de dificultat baixa o molt baixa. La primera serà el 17 de juny, a les 18:00h, amb la ruta geològica al Coll de Creus, seguida per la ruta circular pel bosc de Sant Joan de l’Erm, un recorregut en família pel Pla de les Forques i un altre itinerari per descobrir els rapinyaires a la Vall de Cabó.

Ja es poden fer les inscripcions per participar en qualsevol de les rutes a peu. Les inscripcions són, enguany, només telemàtiques a través dels webs de Turisme Alt Urgell i de Turisme Seu www.turismeseu.com/reserves

La inscripció és obligatòria en cadascuna de les rutes i es podrà formalitzar fins a les 18:00 hores del dia abans de la sortida. A l’inici de cada sortida s’entregarà un obsequi a cada participant, i al finalitzar s’inclourà un tastet de productes de proximitat per a poder celebrar la jornada realitzada.

A més a més, aquesta edició hi ha la novetat del passaport dels festivals, una iniciativa que vol animar els visitants a assistir a més d’un esdeveniment ja que tots ofereixen atractius que es complementen. Les persones que demostrin que han participat en més d’un festival entraran en el sorteig d’un GPS, una motxilla tècnica i uns bastons telescòpics.

La manera per demostrar-ho serà amb uns adhesius (un de propi per a cada festival) que caldrà enganxar en el tríptic informatiu d’enguany. Com més adhesius s’enganxin, més oportunitats es tindran de guanyar algun dels premis.

Aquesta actuació forma part de l’Acció Accions de promoció i posicionament: que s’emmarca en el PO FEDER CATALUNYA 2014-2020 – Operació GO03-000662 CAMINA PIRINEUS: xarxa de senders a la carta, l’eina de posicionament ecoturístic de l’Alt Urgell.