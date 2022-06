Andorra se suma, el 21 de juny, al Dia Internacional del Ioga

L’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar l’any 2014 instituir, el dia 21 de juny, com a Dia Internacional del Ioga. Per aquest motiu Andorra se sumarà a aquesta diada amb una Màster Class de Ioga que tindrà lloc el mateix dimarts 21 de juny, a les 20.00 hores, a la Placa del Poble d’ Andorra la Vella. Enguany el lema és “Ioga per la pau i harmonia de la humanitat”.

És una trobada gratuïta i oberta a tothom amb la finalitat de sumar-s’hi com a país per vuitè any consecutiu a totes les celebracions que tindran lloc arreu de món, per compartir aprenentatge, coneixements i experiències vers el ioga. La iniciativa està impulsada pel Ministeri de Ioga i Ayurveda del Govern de l’Índia juntament amb l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

A Andorra l’organització de l’esdeveniment va a càrrec de l’Associació Indi Resident a Andorra “INDIRA” i l’Associació de Ioga Clàssic d’Andorra “AICA”, amb el suport del Govern d’Andorra, així com la col·laboració del Comú d’Andorra la Vella.

L’acte, començarà a les 20.00 hores amb una presentació oficial del Dia Internacional de Ioga acompanyada d’una classe magistral acompanyada per una bona representació de les diferents escoles de ioga del país.