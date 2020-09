Idees per a realitzar miralls

Els miralls, no només serveixen per a mirar-nos cada dia. Segons el Feng Shui, simbolitzen l’aigua i allunyen les males energies. Us portem una recopilació d’idees de reciclatge enfocada en miralls, encara que igualment podrien ser utilitzades per a marcs de fotografies.

La clau radica en atrevir-nos a incorporar elements nous, a experimentar amb la decoració de la nostra llar, o fer regals amb les nostres pròpies mans. La bellesa de les coses està moltes vegades en la simplicitat d’aquestes. En aquest cas, tots els elements que us proposem es troben fàcilment bé per casa, o bé en la naturalesa.

Entre ells, alguns materials que podem utilitzar són branques caigudes en els boscos o a la platja, culleres de plàstic o elements marins recol·lectats a la vora del mar. A més de la fusta i les petxines marines, podem utilitzar elements naturals com a pedres, pinyes, llavors… Etc.

Però també hi ha altres opcions com reciclar paper de revistes, diaris o postals, pinces de roba o elements orgànics com a restes de tela i llanes. Les possibilitats són infinites, ja que pots emprar diferents tècniques, generar volum, fer collage i fins i tot mosaics.