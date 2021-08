Idea per a regalar un test

Si penses en regalar una planta especial, sempre pots fer-la encara més bonica, amb algunes idees com aquesta. Els materials que necessites pots trobar-los a casa o comprar-los molt barats.

Tan sols necessites un test. Per a donar un toc més especial també agafarem una mica de corda rústica, un tros de cartolina blanca, pintura en esprai, cinta adhesiva d’una cara i unes tisores. Amb tot això es pot realitzar aquesta bonica decoració i afegir als tests un toc molt especial.

Els passos a seguir són els següents:

Busca un lloc per treballar tranquil·lament, i tingues tots els elements a mà. Primer, agafa el test i neteja’l bé, i emmascara les zones que no vulguis que es pintin. Pots tapar la meitat del test, fer ratlles o un altre tipus de disseny.

Talla la cinta adhesiva i vés enganxant-la per les zones on no vulguis pintar el test. Després posa’ls boca avall, sobre un paper que no t’importi tacar. Agafa la pintura en esprai i aplica la quantitat necessària, fins a cobrir les zones que sí que volies pintar. Finalment, deixa assecar molt bé. Transcorregut un temps, retira la cinta aïllant amb cura. Comprovaràs que hi ha el disseny que has creat! Ara només fa falta una mica de corda rústica, sobre el contorn del test i fent una llaçada al final. Després posa una targeta amb el que vulguis i afegeix la planta que t’agradi, amb una mica de terra. I ja ho tens!