Confirmada la Baixada dels Raiers de Nargó

L’Associació de Raiers de la Ribera del Segre ha confirmat oficialment que la Baixada dels Raiers de Nargó tindrà lloc aquest dissabte, 21 d’agost, després que la setmana passada es va suspendre per les mesures decretades per Protecció Civil de la Generalitat a causa de l’onada de calor i l’alt risc d’incendi.

L’esdeveniment començarà amb la tradicional enraiada a partir de les 10 del matí als Clops de Fígols, des d’on s’iniciarà la baixada, prevista per a les 12 h. L’ofrena floral a la font de la Dona del Raier, en honor a totes les dones que cuidaven la casa i la família en absència dels raiers, se celebrarà a les 16 hores.

L’activitat comptarà amb mesures especials que permetran complir amb la normativa establerta pels organismes oficials per a evitar qualsevol risc de contagi de la COVID-19. La localització de sortida de la Baixada dels Raiers i la d’arribada, així com el recorregut, faran possible mantenir les distàncies de seguretat dels participants i els espectadors. D’altra banda, s’ha canviat el format del dinar popular, que serà menjar per a emportar.

Activitats infantils

Cal afegir que l’ajornament la setmana passada de les activitats infantils de la Festa Major de Coll de Nargó permetran que l’esdeveniment es complementi dissabte amb un espectacle de pallassos i titelles, a càrrec de la Companyia Turutut, programat a les 18.30 hores a la plaça de l’Ajuntament. Diumenge al matí, de les 10 a les 13 hores, i de les 17 a les 19.30 hores, també hi haurà un espai de jocs.

Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat

La Baixada dels Raiers de Nargó arriba enguany a la seva 32a edició coincidint amb els avenços fets per tal que aquesta tradició sigui considerada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La Comissió de la Unesco ha informat recentment que la candidatura multinacional “El ràfting amb fusta”, presentada per Àustria, Txèquia, Alemanya, Letònia, Polònia i Espanya, de la qual formen part els raiers nargonins, serà considerada per a la seva inscripció el 2022 a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.