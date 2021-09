Horòscop del 20 al 26 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Mostrar-te com ets sense amagar la teva personalitat, t’obrirà moltes portes i alguns cors, però encara que es tracti d’estimar-te tal com ets, aprèn a compartir. En el camp laboral no és la millor setmana per a iniciar, signar acords o defensar les teves idees.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Amb el planeta Venus bastant alterat al llarg de la setmana, les relacions humanes i les demostracions d’afecte no seran el teu fort, el millor serà passar desapercebut. En el treball el que més et convé és estar tranquil, sense prendre moltes decisions i amb temps per a organitzar les teves tasques.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Si et deixes influenciar per algunes persones del teu entorn, al final pots estar confós. Solament tu saps el que et convé i quins són els teus sentiments. Et vindrà molt bé reflexionar en solitud. La facilitat amb la que abordes a la gent t’obrirà portes, tant en el terreny professional com en l’humà.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La teva percepció de les situacions poden ser diferents a la de les persones més properes a tu. Agafa’t-ho com una opció que pot enriquir-te, no com un enfrontament. En el treball, ajuda, però sense perdre de vista les teves prioritats, en cas contrari pots perdre una bona oportunitat.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La freqüència amb la que et reuneixes amb els teus familiars no pot dependre del programa que t’imposin, sinó de les teves pròpies necessitats, en cas contrari no et sentiràs a gust. En el treball si et sents dividit entre el que desitges fer i el que la vida t’obliga; procura fer el que has de fer com si fos el que vols fer.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Si el teu objectiu amorós no surt bé a la primera, dóna-li una altra oportunitat a l’amor. L’experiència de la vida t’ajudarà a no cometre els mateixos errors. Hauràs de concedir-te un temps de reflexió. És el millor per a no cometre un error respecte a una situació laboral dedicada.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Una setmana moguda ja que el planeta que regeix el teu signe està en peu de guerra i no et facilita les coses. Domina tu les situacions, no deixis que ningú mani en les teves emocions. No prenguis decisions aquesta setmana de caire laboral, no escoltis el que no l’interessa i afronta el dia amb optimisme.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Hi ha qui pot retreure’t la teva falta de sensibilitat i compromís. No discuteixis, passa del conflicte i busca la manera de reconciliar-te, però sense forçar, espera uns dies per a aclarir la situació. Excel·lent setmana per a tancar acords, busca feina i la trobaràs en la mesura que et moguis per fer-ho.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Jugar amb les emocions deixa de ser divertit, quan el dolor treu el cap per la finestra del cor, provoques situacions confuses. Busca comprendre l’experiència perquè no persisteixi. Estàs en un excel·lent moment professional però l’acumulació de coses pot arribar a saturar-te.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La senzillesa, els detalls amorosos, la sensibilitat que pots demostrar-li a la teva parella, serà tan celebrada que et sentiràs entusiasmat. En el treball tens davant teu possibilitats esplèndides, activa’t i aprofita-les. Un contacte professional pot donar bons resultats.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Escolta el que la teva parella hagi d’expressar-te, també pot ser que es tracti d’un amic que necessita esplaiar-se. La teva forma d’abordar els problemes sentimentals et facilitarà les coses. La teva lògica és aclaparadora, però també escolta el teu cor. En el tema laboral quan menys t’ho esperis tindràs una gran notícia.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Donar un salt al buit és molt arriscat, pensa bé el que vas a fer abans de llançar-te, pot ser que et juguis la teva estabilitat sentimental. Una trobada fortuïta pot resultar molt avantatjosa per a la teva feina i per a contactar amb persones interessants professionalment.